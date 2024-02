Come ritrovare il tuo primo post pubblicato su Facebook Per molti di noi il primo post pubblicato su Facebook è stato anche il primo post mai pubblicato su un social network. In questa guida vi spieghiamo come trovarlo sia dalla vostra app che da desktop. Dovete solo ricordarvi una cosa: l’anno in cui avete aperto il vostro profilo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Facebook ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una foto, forse un commento brillante oppure qualche semplice frase di rito. Se in un momento di nostalgia volete cercare il vostro primo post su Facebook questo potrebbe essere un buon giorno. Il 4 febbraio del 2024 il social network fondato da Mark Zuckerberg compie 20 anni. Sono parecchi, soprattutto per la prima piattaforma che è riuscita a superare il miliardo di utenti unici connessi nello stesso giorno.

Qui vi lasciamo una piccola guida per ritrovare il vostro primo post su Facebook. Certo potreste sempre andare sul vostro profilo e scrollare fino all’inizio della vostra storia social ma potrebbe volerci parecchio tempo. Se volete intanto abbiamo anche provato a chiedere a un'intelligenza artificiale come sarebbe stato il mondo se Facebook non fosse mai esistito.

Come trovare il primo post di Facebook da desktop

Se avete Facebook aperto sul vostro pc il procedimento per trovare il primo post è molto semplice. L’unica fatica che dovete fare all’inizio è un piccolo slancio di memoria: dovete riuscire a ricordarvi solo l’anno esatto in cui avete aperto il vostro account su Facebook:

Aprite Facebook dal vostro pc

Andate sul vostro profilo

Scorrete su Post

Cliccate sull’opzione Vista Griglia

Cliccate su Filtri

Selezionate su Anno quello in cui avete aperto il profilo

quello in cui avete aperto il profilo Selezionate su Post quelli Pubblicati da Te

Scorrete fino al primo che trovate

Come trovare il primo post di Facebook da smartphone

Per trovare il vostro primo post su Facebook direttamente dall’app il procedimento si complica un po’ ma è comunque abbastanza semplice da seguire. Anche qui, dovrete ricordarvi solo quando avete aperto il vostro profilo su Facebook.

Aprite l’app

In basso a destra trovate il vostro profilo

Toccate la rotellina in alto a destra

Scorrete in basso fino alla sezione La tua attività

Toccate su Registro attività

Toccate su La tua attività su Facebook

Toccate su Post

Toccate su I tuoi post, le tue registrazioni, le tue foto e i tuoi video

Toccate su Filtri

Selezionate la Data

Scorrete finché non trovate il primo post