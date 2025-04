video suggerito

Perché se guardi Facebook ora ha qualcosa di diverso: il ritorno alle origini Meta ha lanciato una nuova scheda chiamata Friends Tab, offrirà un feed dedicato alle storie, reel, post e notifiche pubblicati esclusivamente dalla propria cerchia di amici.

A cura di Elisabetta Rosso

Quando Mark Zuckerberg fondò Facebook nel 2004 l'obiettivo era aiutare gli studenti universitari a trovare e connettersi con i loro amici nel campus. Poi sono arrivati i feed algoritmici. Sulla bacheca dove prima compariva l'album dei 40 anni della zia o la festa di laurea del tuo ex compagno di classe, sono spuntati contenuti nuovi, creator e influencer su misura in base ai tuoi interessi. Facebook si è dovuto adattare all'evoluzione del social eppure ora Meta ha deciso di tornare alle origini.

L'azienda ha annunciato la nuova scheda "Amici" su Facebook, la funzione, attualmente disponibile negli Stati Uniti e in Canada, permette agli utenti di visualizzare esclusivamente i contenuti condivisi da amici e familiari, eliminando i suggerimenti dell'algoritmo e i post sponsorizzati.

"È come tornare agli albori dei social", ha spiegato Tom Alison, Head of Facebook che supervisiona lo sviluppo e la strategia delle stories, notizie gruppi, video e marketplace. "Stiamo facendo in modo che ci sia ancora un posto per queste dinamiche sociali su Facebook. È qualcosa che non dovrebbe perdersi nel mix dei social media moderni".

Come funziona Friends Tabs

La nuova scheda amici, chiama Friends Tab, offre un feed dedicato alle storie, reel, post e notifiche pubblicati esclusivamente dalla propria cerchia di amici. Per accedere alla nuova scheda, gli utenti possono cliccare sulla propria foto del profilo nell'angolo in basso a destra dell'app e selezionare "Amici". È inoltre possibile aggiungere questa scheda alla barra di navigazione per un accesso più rapido.

"Meta non ha intenzione di smettere di aggiungere contenuti consigliati ai feed degli utenti", ha spiegato Alison. "Per ora, non ci aspettiamo che la Friends Tab sia più popolare del feed Home dei contenuti consigliati." Rimarrà infatti il feed algoritmico e gli utenti potranno scegliere se attivare o meno la Friends Tab. Un'iniziativa simile era stata lanciata anche su Instagram, l'azienda ha infatti lanciato negli Stati Uniti il tasto Reset per cancellare l'algoritmo.

La trappola dell'algoritmo

Non solo like, condivisioni o commenti, l'algoritmo analizza anche il tempo di permanenza, calcolando quanto ci soffermiamo a osservare un post, o un reel. A quel punto costruisce uno schema che ci ripropone in base alle preferenze calcolate. L'obiettivo è indovinare cosa vogliamo vedere per tenerci lì, a scrollare per più tempo possibile.

Questo però non vuol dire che conosce la nostra mente. Anzi, classifica in modo standard e con criteri rigidi cosa ci piace e cosa non ci piace. Il risultato sono spesso feed confusionari e contenuti estremi in base a ciò che abbiamo guardato di più che ci chiudono in una trappola algortimica. Non a tutti piace, soprattutto agli utenti di Facebook, il social più estraneo a queste dinamiche di intrattenimento compulsivo.

Meta ha dichiarato che Friends Tab è solo la prima di una serie di iniziative e aggiornamenti previsti nel 2025 per riportare Facebook alle sue origini, "per far sì che i social media continuino a essere davvero sociali", ha sottolineato Alison. "Alla fine è questo il cuore di Facebook."