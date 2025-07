Come è finita la causa da 8 miliardi di dollari contro Mark Zuckerberg

Un gruppo di azionisti di Meta avevano portato a processo 11 imputati, tra cui Mark Zuckerberg. Chiedevano 8 miliardi di dollari come rimborso per tutte le multe e i problemi legali affrontati dalla società dopo lo scandalo Cambridghe Analytica. Il processo è durato un solo giorno.

La cifra con cui si è chiuso l’accordo non è nota. Però un dato c’è. La causa è stata ritirata. Un gruppo di azionisti di Facebook aveva portato in tribunale Mark Zuckerberg e altri 10 dirigenti di Meta: l'accusa era di aver portato avanti policy aziendali contro la privacy degli utenti. La critica non è generica ma nasce dallo scandalo Cambridge Analytica e dalle conseguenze legali che ha dovuto affrontare l'azienda.

Richiesta danni: 8 miliardi di dollari. Il processo è iniziato, si celebrava in un tribunale del Delaware, dove Meta ha la sua sede legale. Alla fine tutto è durato solo un giorno. Uno degli avvocati che seguivano gli azionisti di Meta ha dichiarato che è stato trovato un accordo con la società. I termini non sono noti, così come non è nota la cifra a cui le due parti sono arrivate. Manca anche il comunicato di Meta e non è detto che arrivi.

Al netto dell’esito questo processo poteva diventare il momento in cui capire meglio cosa è successo effettivamente con il caso Cambridge Analytica, uno degli scandali più grandi nella storia di Meta. Vi lasciamo qui un nostro approfondimento.

Chi era coinvolto nella causa

Come riporta la BBC, gli azionisti avevano chiesto il rimborso per i danni legati a Cambridghe Analytica a 11 imputati. La cifra da 8 miliardi di dollari è stata calcolata mettendo insieme sia le multe che le spese legali sostenute dalla società a causa della loro condotta. Parecchi i nomi noti della Silicon Valley nella lista degli accusati, oltre Mark Zuckerberg.

Due su tutti. Jeff Zients, ex director di Meta ma soprattutto ex capo dello staff di Joe Biden alla casa bianca. E poi Peter Thiel, uno degli esponenti della PayPal Mafia, quel gruppo di imprenditori che partendo da PayPal ha conquistato il mercato del silicio. Il più noto è Elon Musk. Thiel è stato uno dei primi finanziatori di Facebook. Nel tempo è stato anche co-fondatore di Palantir Technologies e Netflix.