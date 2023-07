Come ripristinare la cronologia chat di WhatsApp e recuperare i messaggi cancellati Se per sbaglio sono stati cancellati i messaggi o le foto su WhatsApp non è un problema, se è stato fatto il backup bisogna solo seguire una semplice procedura per il recupero. Ci sono anche opzioni alternative se non è stato fatto il salvataggio automatico, ma possono essere rischiose.

A volte può succedere, si schiaccia un tasto e viene eliminata una foto, un messaggio, un video per sbaglio. Spesso recuperarli è semplicissimo, basta seguire qualche passaggio, soprattutto se è stato fatto il backup. Per impostazione predefinita, WhatsApp realizza una copia di backup criptata di ogni conversazioni con cadenza giornaliera. Le chat possono sia essere archiviate in locale (cioè sulla memoria dello smartphone) sia su un servizio di cloud storage, quindi sul web, a seconda delle impostazioni e del sistema operativo utilizzato. Di solito è Google Drive per i dispositivi Android e iCloud per gli iPhone. Le procedure per il recupero infatti possono variare in base allo smartphone. Vediamo come si fa a ripristinare la cronologia chat di WhatsApp e recuperare i messaggi cancellati.

Come recuperare i messaggi cancellati con il backup di WhatsApp

La procedura per il backup e il ripristino delle chat è diversa per i sistemi Android e per i dispositivi Apple. I primi infatti fanno affidamento su Google Drive, mentre i secondi su iCloud. Per poter ripristinare correttamente un backup di Google Drive, è necessario utilizzare stesso numero di telefono e account Google che sono stati scelti per crearlo. Non solo, per conservare una copia della cronologia chat su Google Drive, è anche possibile abilitare la funzione di backup automatico per le chat e selezionarne la frequenza su giornaliero, settimanale o mensile. Se invece WhatsApp è stato installato senza un backup precedente di Google Drive, WhatsApp ripristinerà automaticamente il file archiviato in locale. Per recuperare le chat e i file multimediali basta seguire tre passaggi:

Per prima cosa bisogna installare e aprire WhatsApp ,

, Verificare il numero e cliccare su Ripristina per recuperare le chat e i file multimediali da Google Drive

Una volta completato il ripristino, basta premere su Avanti, a quel punto, non appena sarà completata l’inizializzazione, le chat e i file multimediali appariranno ripristinati.

Backup WhatsApp su iPhone

La procedura per fare un backup delle chat su iPhone è molto simile, ma viene utilizzato iCloud invece di Google Drive. Per farlo si deve:

Seleziona Impostazioni (in basso a destra) dall’app WhatsApp

Scegli Chat e Backup delle chat e clicca su Esegui il Backup adesso per farlo immediatamente

Si può anche impostare un backup automatico, scegliendo tra le opzioni, e decidere se includere i video sposando il cursore su Includi Video.

Come ripristinare le chat WhatsApp dai backup locali

Per ripristinare un backup locale, serve uno sforzo in più. Infatti sarà necessario avere un computer, un file explorer o una scheda SD per trasferire i file sul Telefono. Ecco i passaggi per recuperare il backup:

Si parte scaricando un'applicazione dedicata alla gestione dei file (file manager)

Se i dati non sono memorizzati su una scheda SD, potrebbe apparire "memoria interna" o "memoria principale" . Si deve poi copiare il backup più recente nella cartella "Database" del nuovo telefono

o . Si deve poi copiare il backup più recente nella cartella "Database" del nuovo telefono A questo punto basta installare, aprire WhatsApp, e verificare il numero

Infine cliccare su Ripristina per recuperare le chat e i file multimediali dal backup locale.

Sottolineiamo alcune particolarità dei backup locali. Innanzitutto il telefono memorizzerà i backup locali degli ultimi sette giorni, non solo, i backup locali vengono creati automaticamente ogni giorno alle ore 02:00 di notte. Infine se i dati non sono memorizzati nella cartella /sdcard/WhatsApp/, è possibile che si trovino nelle cartelle "memoria interna" o "memoria principale". Il backup locale può essere un'opzione ma è bene ricordare che se smarrissimo lo smartphone perderemmo anche tutte le chat salvate sul dispositivo. Per questo sarebbe meglio usare un servizio di cloud storage.

Come recuperare messaggi Whatsapp eliminati senza un backup

Se avete eliminato per sbaglio delle conversazioni importanti su WhatsApp è ancora possibile recuperarle e vale sia per i dispositivi Apple, sia per i dispositivi Android. Il successo però non è assicurato, se i messaggi cancellati sono stati sovrascritti da altre informazioni sulla memoria dello smartphone, purtroppo non sarà possibile recuperarli. Non solo, per aggirare il backup in alcuni casi servono software a pagamento che spesso non sono sicuri, il rischio è non solo di non recuperare i propri messaggi ma anche di perdere altri dati.

Come ripristinare chat e file multimediali sui dispositivi Apple

Si può provare a resettare il dispositivo e procedere poi con il ripristino usando un backup di iCloud o di iTunes. In questo modo si possono recuperare le conversazioni di WhatsApp presenti in quel momento nella memoria dell'applicazione, è chiaro, la data di riferimento per il backup deve essere precedente all'eliminazione dei messaggi che si vogliono recuperare. L'operazione però non garantisce il recupero dei messaggi e dei file eliminati e inoltre c'è anche il rischio di eliminare altri dati importanti. In alternativa si possono usare software a pagamento che attraverso una scansione approfondita della memoria dell'iPhone potrebbero recuperare i file o le chat eliminate. Oltre al costo, questi software spesso non sono sicuri, quindi è melgio informarsi e valutare attentamente ogni opzione prima di usarli e scaricarli.

Come ripristinare chat e file multimediali sui dispositivi Android

Ci sono anche per Android i software e le app a scansione profonda per recuperare le chat o i file multimediali eliminati. I rischi sono gli stessi, per esempio il successo del ripristino dipende anche dalla memoria dello smartphone: se è stata utilizzata per sottoscrivere altri dati le conversazioni non possono essere recuperati. È quindi fondamentale agire il prima possibile.

Alcuni consigli per non perdere le chat in futuro

Per non perdere i messaggi WhatsApp la prima cosa da fare è attivare il backup sul cloud con Google Drive o Apple iCloud. Come dicevamo basta toccare i tre puntini in alto a destra nella schermata principale di WhatsApp sullo smartphone, scegliere Impostazioni quindi Chat>Backup delle chat. Per evitare brutte sorprese farlo con regolarità giornaliera è la soluzione migliore. Non solo, se ci sono informazioni, file, o conversazioni particolarmente importanti è anche possibile usare la funzione Esporta chat per salvare una copia della cronologia chat da una chat individuale o di gruppo. Per farlo basta aprire la chat individuale o di gruppo, toccare Altre opzioni > Altro > Esporta chat. A questo punto si può scegliere se includere anche i file multimediali, o copiare solo il testo scritto. La cronologia chat verrà allegata a un'email sotto forma di file .txt.