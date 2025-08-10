Come funziona lo spray al DNA che verrà utilizzato durante le partite allo stadio

Uno spray al DNA invisibile, capace di restare sulla pelle e sugli abiti per mesi, diventa l’arma della polizia inglese per identificare e fermare tifosi violenti, ladri e aggressori.

La polizia del nord-ovest dell’Inghilterra ha introdotto una nuova strategia per contrastare i disordini negli stadi: uno spray al DNA. La sostanza lascia una traccia invisibile su abiti, pelle e oggetti dei tifosi molesti. É rilevabile solo con luce ultravioletta e permette di identificare con certezza i responsabili di violenze o atti vandalici, facilitando le indagini e le successive denunce.

L'obiettivo, infatti, è contrastare i comportamenti molesti dei tifosi durante la stagione calcistica. “Sappiamo che la stragrande maggioranza dei tifosi di calcio sono rispettosi della legge, ma sfortunatamente a volte ci sono alcuni che sono intenti a causare disordine, motivo per cui una forte operazione di polizia è essenziale”, ha spiegato Mark Roberts, a capo della soccer policing del Regno Unito.

“Sono fiducioso che questo nuovo strumento farà davvero la differenza”, ha aggiunto, “contribuendo a identificare e scoraggiare i criminali che partecipano alle partite di calcio qui nel Cheshire”. Lo spary al Dna sarà utilizzato in tutte le partite di quarta serie della regione.

Come funziona lo spray al DNA

SelectaDNA combina un codice di DNA sintetico con la tecnologia dei microdot. Ogni kit contiene un liquido marcante sufficiente per identificare fino a 50-60 oggetti. Sia il liquido sia i microdot sono contrassegnati da un codice univoco che il proprietario deve registrare in un database accessibile alle forze dell’ordine.

Il liquido, praticamente invisibile e innocuo, diventa visibile solo sotto luce ultravioletta. Inoltre, cani addestrati possono individuare gli oggetti marcati, come dimostrato da un progetto della polizia di Wiltshire nel 2022. Il kit comprende anche etichette adesive con avvisi per scoraggiare i ladri.

Come verrà utilizzato: stadi, negozi e violenza domestica

Non solo per le partite di calcio. Lo spray al DNA sarà distribuito nei negozi per aiutare i titolari a prevenire furti e rapine. La polizia sta usando lo spray anche per contrastare i borseggiatori di Londra. Secondo l’indagine Crime Survey for England and Wales, i furti di telefoni e borse stanno aumentando rapidamente nella capitale inglese, con un incremento del 70% a livello nazionale nell’ultimo anno.

Lo spray è stato utilizzato anche per far rispettare le ordinanze di restrizione in casi di violenza domestica, spruzzandola nelle abitazioni delle vittime o consegnandola direttamente, in modo che possano usarla per marcare l’aggressore in caso di violazione dell’ordine.

Il capo della polizia Gareth Wrigley, responsabile dell’Operazione Shield, ha dichiarato che la polizia del Cheshire è impegnata a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza di tutti e che userà tutte le risorse a disposizione per raggiungere questo obiettivo.