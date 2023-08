Come fare i sondaggi su WhatsApp, la guida per crearli su smartphone Android e iPhone I sondaggi di WhatsApp permettono di creare domande a risposta multipla direttamente all’interno delle nostre chat. Qui sotto trovate una guida completa per capire come usarli sia sugli smartphone che usano un sistema operativo Android che per gli iPhone con iOS.

I sondaggi di WhatsApp sono una delle opzioni più utili per le chat di gruppo. Permettono di pubblicare delle domande a risposta multipla, ottime per scegliere cosa fare quando si vuole decidere dove uscire, quando giocare a calcetto o che film vedere al cinema. Si possono anche usare nelle chat con un singolo contatto, magari sfruttando la possibilità di inserire più risposte alle stesse domande. In questa guida vi spiegheremo tutti i passaggi per usarli sia su Android che su iPhone.

I sondaggi sono stati introdotti su WhatsApp in una serie di aggiornamenti arrivati nel novembre 2022. Per usare questa funzione nelle chat di gruppo prima era necessario servirsi di strumenti esterni. Uno di quelli più utilizzati era Doodle. Nel maggio 2023 è stata introdotta una nuova opzione per i sondaggi che ha aperto la possibilità di creare sondaggi a risposta singola, consentendo così agli utenti di scegliere solo una delle opzioni offerte.

Cos'è un sondaggio WhatsApp e come funziona

Secondo le indicazioni ufficiali di Meta, i sondaggi di WhatsApp sono "un modo semplice di fare domande nelle chat di gruppo e ricevere risposte in tempo reale”. Possiamo usarli nei gruppi e nelle chat singole e funzionano tutti allo stesso modo. Si scrive un breve testo, può essere una domanda o semplicemente il topic del sondaggio, e poi si lasciano una serie di opzioni tra cui scegliere.

Lo spazio per scrivere è abbondante. Per la domanda da fare all’interno del sondaggio è possibile arrivare fino 255 caratteri, spazi ed emoji inclusi. Con le risposte invece possiamo spingerci fino a 100 caratteri, anche qui spazi ed emoji incluse. Nel sondaggio possiamo pubblicare una domanda fino a 12 opzioni di risposte diverse per i nostri contatti.

Fino al maggio 2023 i sondaggi erano sempre a risposta multipla. Ora invece chi crea uno di questi sondaggi può decidere che gli altri componenti della chat hanno solo un’opzione da scegliere. Sempre con il nuovo aggiornamento, chi pubblica il sondaggio riceverà le notifiche dei risultati in tempo reale. I sondaggi sono disponibili su iPhone, su Android e anche su WhatsApp Web. Per utilizzarli però è necessario che sui vostri smartphone abbiate installata l’ultima versione dell’app.

WHATSAPP | La schermata con i sondaggi di WhatsApp

Come creare un sondaggio WhatsApp su Android

Qui sotto trovate tutti i passaggi per creare un sondaggio nel caso su WhatsApp con uno smartphone che utilizza un sistema operativo Android:

Aprite l’app di WhatsApp e la schermata chat Andate su una chat di gruppo (o una individuale) Toccate il pulsante con la graffetta Cliccate su Crea Sondaggio Inserite un testo nella sezione Domanda. Ricordatevi che non potete superare i 255 caratteri Inserite due o più testi nella sezione Opzioni. Qui non potete superare i 100 caratteri Inserite tutte le Opzioni che vi servono, potete arrivare al massimo a 12 Definite l’ordine delle Opzioni: per spostarle basta tenere premuta la linea giusta Decidete se attivare o no l’opzione Consenti più risposte Inviate il sondaggio

Come creare un sondaggio WhatsApp su iPhone

Qui sotto trovate tutti i passaggi per creare un sondaggio nel caso su WhatsApp con un iPhone che quindi utilizza un sistema operativo iOS.

Aprite l’app di WhatsApp Andate su una chat di gruppo (o una individuale) Toccate il pulsante con il simbolo + Cliccate su Crea SondaggioInserite un testo nella sezione Domanda. Ricordatevi che non potete superare i 255 caratteri Inserite due o più testi nella sezione Opzioni. Qui non potete superare i 100 caratteri Inserite tutte le Opzioni che vi servono, potete arrivare al massimo a 12 Definite l’ordine delle Opzioni: per spostarle basta tenere premuta la linea giusta Decidete se attivare o no l’opzione Consenti più risposte Inviate il sondaggio

WHATSAPP | Una volta compilata la domanda bisogna definire le opzioni tra cui scegliere

Come creare i sondaggi su WhatsApp Web e WhatsApp Desktop

Qui sotto trovate tutti i passaggi per creare un sondaggio nel caso su WhatsApp nel caso in cui utilizziate questa app dal vostro pc. Per usare l’app di messaggistica anche sul computer ci sono due strade: scaricare il programma gratuito WhatsApp Desktop oppure collegarvi al sito WhatsApp Web.

Aprite WhatsApp Web o direttamente WhatsApp Desktop Andate su una chat di gruppo (o una individuale) Toccate il pulsante con il simbolo + Cliccate su Crea Sondaggio Inserite un testo nella sezione Domanda. Ricordatevi che non potete superare i 255 caratteri Inserite due o più testi nella sezione Opzioni. Qui non potete superare i 100 caratteri Inserite tutte le Opzioni che vi servono, potete arrivare al massimo a 12 Definite l’ordine delle Opzioni: per spostarle basta tenere premuta la linea giusta Decidete se attivare o no l’opzione Consenti più risposte Inviate il sondaggio

Come si risponde ai sondaggi di WhatApp

Rispondere ai messaggi WhatsApp è semplice. Una volta che avete davanti tutte le opzioni decise dall’organizzatore del sondaggio vi basta cliccare su una di queste per esprime il vostro voto. Se volete annullare il voto vi basta cliccare sull’opzione del sondaggio che avete selezionato. L’unico limite di cambi nelle risposte è la pazienza dell’organizzatore.

Come visualizzare i dettagli di un sondaggio

Mentre tutti i partecipanti votano, nella chat si vedono sempre in anteprima i risultati dei sondaggi. Quello che dall’anteprima invece non si riesce a vedere è l’identità di chi ha votato, la loro identità si intuisce solo da piccole icone. Per vedere i dettagli di un sondaggio bisogna cliccare su Mostra Voti: qui vedere l’identità di tutte le persone che hanno dato il loro voto.