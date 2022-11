Su WhatsApp sono arrivati finalmente i sondaggi, ecco come inviarli in chat I sondaggi sulla piattaforma vengono visti come degli allegati. Per accedere a questa opzione basta cliccare sulla graffetta che si trova nel box dove si scrive il messaggio.

Per chi usa Telegram non è niente di nuovo. Anzi. Anche a livello estetico la funziona è praticamente la stessa. Per gli utenti più affezionati di WhatsApp nell’ultimo aggiornamento è stata introdotta una funzione che potrebbe cambiare il flusso di messaggi nelle chat. Da adesso sull’app di messaggistica di proprietà di Meta è possibile inviare dei sondaggi a cui possono rispondere tutti gli utenti della chat. È possibile anche mandarli nelle chat singole ma ovviamente il risultato dal punto di vista statistico non sarà molto interessante.

Il sondaggio viene considerato dalla piattaforma come un qualsiasi allegato. Per inviarlo quindi basta andare sulla graffetta che si trova nel box in fondo alla conversazione, dove si scrive il messaggio. Una volta cliccato sulla graffetta si accede direttamente all’opzione sondaggi da cui si può iniziare a comporre il nostro sondaggio.

Come si scrive un sondaggio su WhatsApp

Una volta aperta l’opzione dei sondaggi si vedranno due spazi diversi: quello per inserire la domanda e quello per inserire le risposte su cui cliccare. Al momento nei sondaggi è possibile inserire fino a 12 opzioni. Nelle risposte si possono mettere anche delle emoji.

Gli utenti che ricevono il sondaggio potranno scegliere le opzioni che preferiscono, votandone anche più di una. Cliccando su “Mostra Voti” è possibile vedere le opzioni scelte dagli utenti. Anche chi ha fatto il sondaggio può partecipare al voto del sondaggio.

Le prossime funzioni: la Companion Mode

Mentre la possibilità di inviare sondaggi su WhatsApp è già attiva e basta aggiornare l’applicazione per poterla usare, guardando nelle Beta sono ancora parecchie le funzioni in fase di sviluppo. Una di queste (sempre molto attesa) è la Companion Mode, una funzionalità che dovrebbe consentire agli utenti di utilizzare la stessa applicazione di WhatsApp su smartphone diversi. Per adesso non c’è ancora una data di debutto ufficiale per la Companion Mode.