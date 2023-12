Come cambiare sfondo e colori di tutte le tue chat su Instagram Al momento le chat di Instagram si assomigliano tutte: hanno uno sfondo nero o bianco e i messaggi sono incasellati in ovali che passano dal violetto all’azzurro. In questo articolo trovi tutti i passaggi per personalizzare le chat con nuovi colori e nuovi sfondi.

A cura di Valerio Berra

Su Instagram è possibile cambiare il tema delle vostre chat. L’app ha messo a disposizione una discreta gamma di temi e sfondi per personalizzare la sezione dei Direct Messagge (DM). Se avete scaricato tutti gli aggiornamenti dell’app, oggi la sezione delle chat dovrebbe apparirvi con uno sfondo neutro (nero o bianco) e con le chat incasellate in ovali che cambiano colore. Mentre si scorre verso il basso si passa dai toni del violetto a quelli dell’azzurro, i due colori di Meta.

Solo una nota: molti temi sono nuovi, ma questa funzione era attiva già da tempo sull'app. La novità di questa settimana per Instagram è stata un'altra: il lancio di Instagram Threads. Negli Stati Uniti le funzioni per modificare i colori e gli sfondi delle chat erano già state rilasciate nel maggio del 2022.

Per cambiare il colore delle chat e personalizzarlo in base ai contatti basta seguire questo procedimento, è abbastanza semplice:

Apri l’app di Instagram

Vai nella sezione Direct Message

Apri la chat che vuoi modificare

Tocca il nome dell’account o del gruppo (lo trovate in alto)

Tocca “Tema”Scegliere il Tema che preferite

Per riportare tutto com’era all’inizio basta scegliere Tema Predefinito

Quali Temi si possono scegliere

Nelle opzioni tra cui scegliere potete trovare 21 temi cromatici. Hanno tutti nomi un po’ esotici, come Kiwi, Acero, Razzo e Sushi. Di base però riguardano solo gli ovali in cui sono contenuti i messaggi. C’è solo una differenza: in alcuni temi gli ovali hanno lo stesso colore, in altri torna invece una sfumatura che parte dall’alto e scende fino in basso. Con il tema Monocromatico avrete uno sfondo nero e un degli ovali grigi, senza nessuna sfumatura.

INSTAGRAM | I temi a disposizione sull'app

I Temi più interessanti sono quelli personalizzati. Al momento ci sono oltre 40 temi ispirati a eventi, film e serie tv. Da quello che abbiamo visto questi temi agiscono soprattutto sullo sfondo e sul colore dei messaggi. Nel tema One Piece ad esempio i messaggi si dipingono di rosso e lo sfondo è una locandina della serie Netflix ispirata al manga di Eiichiro Oda.

Guardando gli altri temi non sembrano esserci, al momento, animazioni collegate. I nuovi temi delle chat funzionano solo su smartphone. Da desktop non vedrete nessun tipo di cambiamento. Non è ancora chiaro se resterà sempre questa differenza o se si tratta solo di una questione di aggiornamento.