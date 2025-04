video suggerito

Come bloccare i numeri delle truffe telefoniche, dai filtri Antispam al Registro delle Opposizioni Ci sono strumenti per bloccare le chiamate indesiderate da numeri sconosciuti, che molto spesso si rivelano essere truffe telefoniche. Tra questi, i filtri antispam da attivare sul cellulare e il Registro delle Opposizioni.

A cura di Elisabetta Rosso

Le truffe telefoniche stanno diventando sempre più sofisticate. Spesso i criminali usano numeri sconosciuti per far cadere nella trappola le vittime, inviano un messaggio oppure chiamano proponendo nuove tariffe, premi, o fingendo chiamate di emergenza. Tra le truffe più recenti c’è quella del falso curriculum, dove i criminali si fingono un'azienda che sta assumendo nuovi dipendenti, e la truffa della ballerina, dove viene chiesto di cliccare su un link per votare la figlia di un'amica. In realtà chi apre la pagina si ritrova WhatsApp bloccato.

Esistono però strumenti in grado di ostacolare o bloccare i tentativi di truffa. Tra questi, i filtri antispam integrati sugli smartphone, il Registro pubblico delle Opposizioni per le chiamate indesiderate, infine si può segnalare il tentativo di truffa o un numero sospetto alla Polizia Postale.

Cosa sono i filtri antispam: come attivarli sul telefono, sia da iPhone che da Android

Per bloccare le chiamate indesiderate ci sono i filtri antispam, funzionalità integrate negli smartphone. Una volta attivate bloccano automaticamente le chiamate provenienti da numeri sospetti o sconosciuti. Questi filtri fanno riferimento a elenchi aggiornati di numeri segnalati dagli utenti o riconosciuti come potenzialmente pericolosi.

Per attivare Silenzia numeri sconosciuti su iPhone bisogna aprire la sezione Impostazioni > App > Telefono. Scorrere poi verso il basso fino a Chiamate e toccare Silenzia numeri sconosciuti attivando la funzione. Per bloccare le chiamate su Android invece basta aprire l'app Telefono, andare su Impostazioni > ID chiamante e spam e attivare le opzioni Visualizza ID chiamante e spam e Filtro spam chiamate.

È anche possibile segnalare come spam le chiamate provenienti da un determinato numero in modo da bloccarlo definitivamente. Basta aprire l'app Telefono sul dispositivo e selezionare la chiamata che vuoi segnalare come spam. Infine toccare Blocca o Segnala come spam.

Il Registro delle Opposizioni: cos’è e come iscriversi per evitare chiamate indesiderate o truffe telefoniche

Il Registro pubblico delle Opposizioni (RPO) è un servizio gratuito operativo dal 2010, pensato per tutelare i cittadini dalle chiamate pubblicitarie indesiderate. Negli anni è stato esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari. Iscrivendosi, l'utente chiede l'esclusione del proprio numero dagli elenchi a cui accedono gli operatori di telemarketing.

Come si legge sul sito ufficiale: "L’iscrizione nel registro è possibile compilando un apposito modulo elettronico sul sito del Registro pubblico delle opposizioni, oppure telefonando al numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari o inviando un apposito modulo digitale tramite mail all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it."

Come segnalare i numeri delle truffe alla Polizia Postale

Il Registro pubblico delle Opposizioni (RPO) non è infallibile e a volte i filtri antispam non sono sufficienti, alcune chiamate possono superare le barriere di protezione. In questi casi è possibile segnalare i numeri sospetti alla Polizia Postale, che si occupa di contrastare le frodi telefoniche e i crimini informatici. Basta entrare sul sito ufficiale della Polizia Postale, aprire la sezione "Segnalazioni online" e compilare il form.

Come spiega la Polizia Postale sul sito ufficiale: "La segnalazione è un atto tramite il quale porre alla nostra attenzione comportamenti ed eventi di natura presumibilmente illegale, al fine di permetterci di verificare la reale illiceità dei fatti rappresentati". Se si è vittime di una truffa il consiglio è di sporgere denuncia.