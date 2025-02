video suggerito

Truffe telefoniche, come riconoscere i numeri e i prefissi sospetti Ecco una breve guida per riconoscere i prefissi sospetti e bloccare le chiamate spam. Le truffe telefoniche stanno diventando sempre più sofisticate ed è fondamentale individuare i campanelli d'allarme per non cadere nella trappola.

A cura di Elisabetta Rosso

Il copione inizia sempre nello stesso modo: arriva una chiamata da un numero sconosciuto o con prefisso estero. Quando succede, di solito, finisce con una truffa. Le chiamate spam sono sempre più diffuse e sofisticate. Vengono applicate tecniche di ingegneria sociale per ingannare le vittime, i truffatori fanno leva sull'urgenza o sulla paura e stanno prendendo di mira soprattutto anziani e adolescenti. Conoscere i numeri e i prefissi sospetti è fondamentale per proteggersi dalle truffe ed evitare di cadere nella trappola. Trovate qui una breve guida per difendersi dalle frodi telefoniche e bloccare i numeri spam.

Quali sono i numeri di telefono a cui non rispondere

Ci sono regole che valgono nella maggior parte dei casi. Per esempio, se il prefisso è internazionale allora è meglio non rispondere. Sono già state utilizzati numeri esteri, dei Paesi Bassi, +31, Portogallo, +351, e Francia, +33, per truffare gli utenti. Spesso i truffatori che cercano di far richiamare il numero per addebitare i costi.

C'è un motivo se queste chiamate arrivano quasi sempre dall'estero. I truffatori usano infatti la tecnologia Voice over IP. Il servizio permette di camuffare l'origine della chiamata, in questo modo da un lato è più semplice incuriosire gli utenti, dall'altro nascondere meglio la propria base alle autorità. É molto difficile infatti rintracciare i truffatori e recuperare il denaro perso.

Come capire se un prefisso telefonico è spam

Le truffe stanno diventando sempre più sofisticate, eppure è possibile riconoscere una chiamata Spam. Innanzitutto se il numero è oscurato, chiama quindi uno sconosciuto, è bene non rispondere. Anche se chiama in modo insistente o se la telefonata si interrompe dopo uno squillo. Potrebbe trattarsi di una truffa del ping call, che mira a far richiamare la vittima per addebitarle i costi. Non solo. Se alla chiamata risponde una voce registrata è allora molto probabile che si tratti di una truffa.

Per riconoscere una truffa può essere utile attivare un filtro antispam o installare app che permettono di riconoscere numeri indesiderati. Quando si riceve una chiamata spam infatti il filtro lo segnala sulla schermata dello smartphone. A quel punto è bene bloccare il numero per impedire ai truffatori di chiamare una seconda volta.

Le truffe telefoniche ai danni degli anziani e degli adolescenti

Spesso i truffatori prendono di mira le persone più vulnerabili, come gli anziani o gli adolescenti sfruttando tecniche di ingegneria sociale. Gli anziani infatti vengono contattati per emergenze familiari o richieste di aiuto economico, per esempio la truffa del maresciallo. I truffatori si fingono le forze dell'ordine e chiedono una somma per riscattare un parente coinvolto in un grave incidente stradale. Fanno leva sulla vulnerabilità emotiva e il senso di urgenza.

Gli adolescenti invece vengono adescati con offerte false, promesse di premi, o sevizi a pagamento nascosti dietro messaggi ingannevoli. I truffatori cercano di sfruttare l'ingenuità facendo leva su false promesse. Spesso però, quando è troppo bello per essere vero, vero non è.

Come difendersi dalle truffe svuota-tasche

Per proteggersi dalle truffe telefoniche la regola d'oro è non rispondere a chiamate da mittenti sconosciuti o numeri non salvati con prefissi esteri. Non solo, se si sente una voce registrata dall’altra parte del telefono bisogna interrompere la chiamata, e non bisogna mai fornire informazioni personali al telefono, è infine bene diffidare di offerte troppo allettanti o richieste urgenti di denaro.

Chi crede di essere vittima di una truffa telefonica per prima cosa deve denunciare alla polizia postale, anche per individuare e fermare il prima possibile i responsabili, e bloccare i numeri di carta di credito e di debito se sono stati rivelati. È però molto difficile recuperare i soldi perduti.