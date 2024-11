Come difendersi dalla truffa con prefisso +34, la chiamata dalla Spagna che offre un lavoro

video suggerito

A cura di Valerio Berra

L’ultima truffa segnalata dagli utenti è quella del + 34 o dello 0034, un prefisso che chiama dalla Spagna. Dalle testimonianze che si possono trovare in rete la dinamica è sempre la stessa: una volta che si risponde al telefono parte una voce registrata che chiedi di spostare la conversazione su WhatsApp. Ormai queste sono diventate famose come le truffe dei prefissi. Le chiamate arrivano dall’estero, si risponde e comincia un messaggio registrato in italiano.

La voce al telefono parla di lavoro, simulando un call center. Offre un posto in un’azienda nota, a volte viene citata anche Amazon, oppure parla di una professione che si può svolgere da casa semplicemente mettendo un paio di like. A questo punto i percorsi delle truffe possono seguire strade diverse. Vi spieghiamo cosa è successo nella segnalazione che abbiamo ricevuto. Avevamo già visto questo genere di truffa con le chiamate provenienti dalla Francia.

Come funziona la truffa con prefisso +34 dalla Spagna: l'offerta di lavoro e i like

Nel caso che abbiamo seguito attraverso le segnalazioni alla chiamata è seguita una breve conversazione su WhatsApp. La richiesta era semplice: interagire con un contenuto e mettere like. Il contenuto in questione era un video di YouTube, in formato Shorts. Niente da segnalare. Il video era di un creator che si occupava di cucina, un canale in inglese, e aveva già parecchie interazioni.

Una volta messo il like ci è stato chiesto di fare uno screenshot e mandarlo sulla conversazione. Completato anche questo passaggio sono stati chiesti i dati bancari per effettuare subito il bonifico. È lì che l’utente che ci ha segnalato la truffa si è fermato. Non ha voluto andare oltre per evitare conseguenze peggiori. Non sappiamo come si evolve la truffa ma sconsigliamo di dare i vostri dati bancari a chi vi promette soldi in cambio di like.

La tecnica dello spoofing: come nascondere la provenienza di una telefonata

Ma come è possibile che un numero con prefisso spagnolo sia legato a un utente che parla italiano e che rimanda a una conversazione in italiano? Si tratta di una tecnica di Spoofing, quell’insieme di pratiche che servono per falsificare il punto da cui partono le conversazioni. In questo caso le chiamate vengono effettuate non tramite linea telefonica ma con la tecnologia Voice over Internet Protocol (VoIP). In breve la chiamata viene fatta tramite internet, dove è possibile modificare il numero che poi viene visualizzato dall’utente.

Come difendersi dal tentativo di truffa

Per difendersi da questo tentativo di frutta si possono seguire diverse strategie, più o meno drastiche. Una delle strade da seguire è quella di bloccare il numero da cui proviene la chiamata, certo questo blocca le chiamate solo da questo numero ma non dagli altri che potrebbero provare a chiamarvi. La soluzione più netta è quella di bloccare tutte le chiamate dai numeri che non sono in rubrica ma attenzione, anche questo potrebbe portare problemi. In ogni caso, le opzioni da cercare sul vostro smartphone sono "Blocca chiamate sconosciute" o "Blocca chiamate private".