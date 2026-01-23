Tecnologia
video suggerito
video suggerito

Strane chiamate dalla Danimarca: cosa fare e perché non dovresti rispondere alle telefonate da numeri con +45

Chiamate da numeri danesi (+45) sempre più frequenti in Italia: spesso si tratta di truffe tramite spoofing, wangiri o false offerte: come riconoscerle.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Elisabetta Rosso
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il telefono squilla, sul display compare un numero che non è salvato in rubrica. Il prefisso è +45, non quello italiano, ma della Danimarca. Se non hai parenti, amici o impegni di lavoro in Danimarca, la regola di base è semplice: non rispondere e non richiamare. In questi casi, la probabilità che la telefonata rientri nello spam telefonico o, peggio, in un tentativo di truffa aumenta in modo significativo. I criminali fanno leva proprio sull’uso di prefissi esteri per apparire più credibili o per eludere i controlli automatici.

Le truffe telefoniche esistono da anni, ma oggi arrivano sempre più spesso da numeri esteri. Il motivo è la seconda fase del filtro anti-spoofing dell’Agcom sui numeri mobili, attiva dal 19 novembre. I call center illegali, ormai impossibilitati a far apparire le chiamate come italiane, hanno smesso di falsificare i numeri nazionali e hanno ripreso a usare prefissi stranieri per aggirare i controlli.

Come funziona la truffa delle chiamate dalla Danimarca

Siamo di fronte a un caso di spoofing, è un tipo di attacco informatico che mette in atto diverse strategie per falsificare l'identità (spoof). Operatori o call center illegali utilizzano sistemi VoIP per far apparire una chiamata come se provenisse da un numero internazionale, rendendo più difficile risalire al mittente reale e aggirare i filtri anti-spam.

Leggi anche
Se ti arrivano ancora chiamate dai call center c’è un motivo: l’analisi sui primi dati Agcom

Se l’utente risponde, chi è dall’altra parte di solito cerca di ottenere informazioni personali, codici di sicurezza, dati bancari o convincere la vittima a compilare moduli per sottrarre denaro o informazioni personali. Possono chiedere pagamenti anticipati per sbloccare presunti premi o vincite inesistenti oppure proporre false offerte di lavoro che richiedono “spese” o dati sensibili.

Alcune chiamate si limitano a squillare brevemente e buttare giù la telefonata. Se la vittima richiama viene indirizzata a un numero a pagamento che addebita costosi servizi telefonici e abbonamenti a servizi premium. Questa modalità viene chiamata wangiri, e si basa principalmente su chiamate da prefissi esteri. Tra questi, anche il +45.

Cosa fare se si riceve una chiamata da un numero +45

Il modo più semplice e sicuro per proteggersi dalle chiamate indesiderate con prefisso +45 è non rispondere e non richiamare. Per ridurre ulteriormente i rischi, è utile bloccare il numero sul proprio dispositivo, utilizzando le impostazioni del telefono. Allo stesso tempo, conviene attivare i filtri anti-spam forniti dal proprio operatore, che consentono di individuare e bloccare automaticamente le numerazioni potenzialmente truffaldine.

È sempre bene segnalare la chiamata a gestori o piattaforme antispam per migliorare il filtro e a proteggere altri utenti. Infine, è fondamentale non fornire mai informazioni personali o sensibili: se si risponde e viene richiesto di confermare codici, numeri di conto o PIN, bisogna interrompere subito la conversazione, perché nessun ente legittimo contatterebbe un utente in questo modo, senza preavviso e senza un canale ufficiale di identificazione.

Tecnologia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Siamo entrati nella rete dei pedofili sui social: dove portano le strade nascoste nei commenti
TikTok, parole chiave e i forum pieni di contenuti illegali su minori
La catena d link per arrivare ai contenuti pedopornografici
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tecnologia
api url views