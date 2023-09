Chi è Barbara Gambatesa, l’influencer del caso Porzio famosa per un video su TikTok Barbara Gambatesa ha 3,6 milioni di follower su TikTok. Il video che l’ha resa virale su questa piattaforma risale al 2021 e riprende alcuni momenti della sua cerimonia di laurea.

A cura di Valerio Berra

Errico Porzio aveva evitato di nominarla. Nelle ultime ore il pizzaiolo e imprenditore ha raccontato sui social la storia di un influencer che dopo un pranzo in una delle sue pizzerie si è stupita di dover pagare il conto. Nella versione dell’imprenditore, che ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it, spiega che la ragazza è entrata nella sua pizzeria senza nessun tipo di accordo strutturato con la proprietà e senza essere stata invitata. Nonostante questo avrebbe pensato di potersi pagare il pranzo con qualche Story su Instagram. Alla fine il nome dell’influencer è uscito lo stesso. La ragazza si chiama Barbara Gambatesa e anche lei ha voluto fornire la sua versione.

Sempre in un’intervista a Fanpage.it, l’influencer ha spiegato che sicuramente non c’era un accordo scritto ma una volta arrivata al locale lo staff della pizzeria (nella quale non era presente Porzio) avrebbe preso accordi con lei e con un suo manager per pubblicizzare il locale in cambio del pranzo. In gergo questo tipo di contratto è noto come scambio merce o servizi, anche se come spiegato da Jacopo Ierussi di Assoinfluncer, anche questo tipo di accordo deve essere normato, visto che può essere tassato.

La storia di Barbara Gambatesa

Classe 1997, Barbara Gambatesa ha 3,6 milioni di follower su TikTok. Parecchi, anche considerando che i numeri di questa piattaforma sono più alti di quelli di Instagram. Giusto per usare un termine di paragone, ne ha la metà di Chiara Ferragni. Non solo. Su Instagram ha oltre 500.000 follower. Ma perché è famosa? Se usate TikTok è probabile che abbiate visto almeno una volta un suo video: quello della sua laurea. La clip dura giusto qualche istante. Barbara, laureata in Scienze Motorie all’Università del Molise, si avvicina alla cattedra con tutti i professori e stringe le mani ai docenti. Mentre si sposta e si gira per salutare tutti, si vedono alcuni docenti che indugiano un po’ troppo con lo sguardo su di lei.

Ci sono due video molto simili che riprendono questa scena, uno della cerimonia per la laurea triennale e uno per la laurea magistrale. In entrambi i casi Barbara è vestita nello stesso modo: un completo formale con pantaloni. Cambia il colore, che passa da un lilla a un verde scuro. Questi video sono esplosi, come raccontato da lei stessa nell'agosto del 2022 in un’intervista sul canale YouTube “Alici come prima” . Milioni di visualizzazioni su TikTok e soprattutto repost in qualsiasi tipo di pagina. Il suo profilo TikTok per il resto è abbastanza standard. Allenamento in palestra, serate con gli amici e uscite con il fidanzato. Barbara è una ballerina professionista e quindi molti video sono legati anche alla danza.

Il caso dei messaggi con Cristiano Ronaldo

Oltre al video della sua laurea c’è anche un altro episodio che l’ha resa virale. Nel maggio del 2023, Barbara ha diffuso una serie di screenshot che risalivano al novembre del 2016. Erano screenshot di una conversazione privata avvenuta con l’account ufficiale di Cristiano Ronaldo. La conversazione è abbastanza semplice. Lei gli manda l’emoji di un cuore, probabilmente in risposta a una story e lui risponde chiedendole “quando vieni a Madrid?”. In quel momento Ronaldo giocava ancora nel Real Madrid. La conversazione è stata ripresa da parecchi siti di gossip dove viene precisato che tutto sarebbe avvenuto prima della relazione con Georgina Rodriguez, attuale compagna del campione portoghese.