C’è un motivo se il tuo telefono si scarica troppo velocemente

A cura di Elisabetta Rosso

C'è un motivo se il tuo smartphone si scarica all'improvviso. Secondo un report di Google infatti il problema potrebbe essere Instagram. Il problema riguarderebbe solo gli smartphone che non hanno aggiornato l'app. E infatti, secondo 9to5Google, l’anomalia del consumo energetico sarebbe iniziata dopo l’aggiornamento software dei Pixel rilasciato all’inizio di maggio. Il problema avrebbe coinvolto diversi modelli, dal Pixel 6 al Pixel 9. Al momento, non è chiaro se anche altri smartphone Android siano stati interessati, né se Instagram sia stato l’unico responsabile del malfunzionamento.

In un recente post di supporto, Google ha confermato che l’app ha ricevuto un aggiornamento per risolvere questo problema. La versione corretta dell’app è la 382.0.0.49.84, ora disponibile sul Google Play Store. Se non visualizzi l’opzione per l’aggiornamento, potresti già averla installata. Per controllare, tieni premuto sull’icona di Instagram, seleziona “Informazioni app” e scorri fino in fondo per verificare il numero di versione.

Cosa fare se hai ancora problemi di memoria

Google ha spiegato in un post: "A partire da oggi, Instagram sta rilasciando un'app aggiornata che dovrebbe risolvere un problema di consumo della batteria sui dispositivi Android. Assicuratevi di avere l'ultima versione dell'app Instagram 382.0.0.49.84 per risolvere questo problema."

Se ancora riscontri anomalie nonostante l’aggiornamento, prova a disinstallare e reinstallare l’app o a svuotare la cache andando in Impostazioni > App > Instagram > Memoria > Svuota cache. Il caso dimostra quanto le app che usiamo tutti i giorni possano influire sulle prestazioni di uno smartphone, e quanto sia importante tenerle sempre aggiornate.

Molte applicazioni per smartphone possono avere un impatto significativo sull'autonomia del dispositivo. Questo accade perché ,antengono attivi numerosi processi in background, aggiornano costantemente i contenuti, inviano notifiche push e sfruttano in modo intensivo la fotocamera, la geolocalizzazione e la connessione dati. Anche se chiuse apparentemente, alcune app continuano a funzionare consumando la batteria. Per ridurre il consumo energetico, è utile monitorare le app nelle impostazioni della batteria, limitare le attività in background e aggiornare regolarmente i software per beneficiare di eventuali ottimizzazioni rilasciate dagli sviluppatori.