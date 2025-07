Perché il cellulare si surriscalda in estate e cosa fare quando succede

Con il caldo estivo è facile che lo smartphone si surriscaldi: quali sono le cause principali e i rimedi efficaci per raffreddarlo e proteggerlo, anche quando le temperature sono elevate.

Durante i mesi estivi, è piuttosto comune che lo smartphone si surriscaldi. Le alte temperature possono influire negativamente sulle prestazioni del telefono e, nei casi peggiori, danneggiare batteria e componenti interni. Tra le cause principali ci sono la temperatura ambientale elevata, l’utilizzo prolungato del dispositivo, l’esposizione diretta al sole, oppure una ricarica effettuata in modo non corretto o con accessori non originali.

Il calore eccessivo può far rallentare il sistema, chiudere forzatamente alcune app o addirittura spegnere il telefono per protezione automatica. Esistono però accorgimenti efficaci per raffreddare lo smartphone in modo sicuro, prevenire ulteriori surriscaldamenti e mantenere il dispositivo efficiente anche in piena estate.

Perché il telefono si surriscalda in estate: le possibili cause

Uno dei motivi principali per cui il telefono si riscalda è la prolungata esposizione alla luce solare diretta. Lasciarlo in auto, sul balcone o su una superficie calda può far aumentare rapidamente la temperatura interna. Anche l’uso eccessivo del dispositivo nelle ore più calde del giorno contribuisce al problema: guardare video, fare videochiamate o usare app che richiedono molta energia spingono il processore a lavorare più intensamente, generando calore.

Un altro fattore da considerare è il contesto in cui si trova il telefono. Se viene utilizzato in ambienti poco ventilati, ad esempio sotto le coperte o dentro una borsa, il calore non riesce a dissiparsi correttamente. Inoltre, molte app che rimangono attive in background possono continuare a consumare energia anche quando il telefono non è in uso. Infine, alcune custodie troppo spesse o in materiali isolanti impediscono al calore di fuoriuscire, peggiorando la situazione.

Perché il cellulare si riscalda quando è in carica

Spesso durante la ricarica il telefono si surriscalda. Quando lo smartphone viene attaccato alla presa elettrica, la batteria genera naturalmente una certa quantità di calore. Tuttavia, se la ricarica avviene in un ambiente caldo o se il telefono è appoggiato su una superficie che trattiene il calore, la temperatura può salire in modo anomalo.

La situazione peggiora se si utilizzano caricabatterie non originali o di scarsa qualità, che potrebbero non regolare correttamente la tensione in ingresso. Inoltre, molti utenti tendono a usare il telefono mentre è in carica, magari per guardare video o navigare sui social. Usare telefono durante la ricarica, affatica ulteriormente la batteria e il processore, aumentando così la produzione di calore. Anche il numero di app attive o i processi in background, come la sincronizzazione dei dati o gli aggiornamenti automatici, possono contribuire a rendere il dispositivo più caldo durante la ricarica.

Cosa fare quando il surriscaldamento è troppo frequente

Quando ti accorgi che il cellulare sta diventando troppo caldo, il primo passo è sempre quello di interrompere le attività, e se è in carica, scollegalo immediatamente dalla presa elettrica. È utile anche spegnere il telefono o attivare la modalità aereo: in questo modo si blocca momentaneamente ogni attività e si permette al dispositivo di raffreddarsi più velocemente.

Un altro accorgimento importante è togliere la custodia, soprattutto se si tratta di un modello ingombrante o isolante. Il telefono deve avere la possibilità di “respirare”, quindi va spostato in un ambiente fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e non direttamente esposto al sole. Non bisogna mai metterlo in frigorifero o nel congelatore: gli sbalzi termici troppo forti potrebbero danneggiare i componenti interni. Può essere utile chiudere manualmente tutte le app aperte, disattivare il GPS, il Bluetooth o il Wi-Fi, e attivare la modalità risparmio energetico.

Se il cellulare si surriscalda spesso, anche in condizioni normali

Se il telefono tende a surriscaldarsi spesso, anche quando non lo si utilizza in modo intenso o non fa particolarmente caldo, è probabile che ci sia un problema software o hardware da risolvere. In questi casi è sempre una buona idea controllare che tutte le app e il sistema operativo siano aggiornati all’ultima versione disponibile, perché a volte i surriscaldamenti sono causati da bug che un aggiornamento può risolvere.

Un altro passo utile è verificare lo stato della batteria. Sui dispositivi più recenti è possibile fare questa verifica direttamente dalle impostazioni. Se noti che una o più applicazioni consumano energia in modo anomalo, puoi considerare di disinstallarle o limitarne l’uso. Se il problema persiste nonostante tutte le precauzioni, potresti provare a fare un reset del telefono, riportandolo alle impostazioni di fabbrica per escludere eventuali errori di configurazione. E se neanche questo risolve la situazione, la scelta migliore è rivolgersi a un centro assistenza autorizzato per una diagnosi completa.