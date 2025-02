Butta l’hard disk con dentro 700 milioni di euro: ora James vuole comprare l’intera discarica per trovarlo

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Da oltre dieci anni James Howells cerca di recuperare il suo tesoro perduto, 710 milioni di euro in bitcoin. Ora potrebbe avere in mano una soluzione: acquistare una discarica. Facciamo un passo indietro. Howells è un ingegnere, tra i primi a interessarsi ai Bitcoin, compra le cripto sin da subito e le conserva su una memoria estera, raccoglie un totale di 7.000 bitcoin. Poi nel 2013 per sbaglio butta l'hard disk, che finisce nella discarica di Newport, Galles del sud.

Mentre l'hard disk è sepolto nella spazzatura il valore dei bitcoin sale. Al momento il tesoro di Howells vale circa 710 milioni di euro (il nuovo massimo delle cripto è stato raggiunto dopo le elezioni di Donald Trump, che ha promesso di diventare il presidente delle monete digitali). Howells ha chiesto più volte al consiglio comunare di Newport di permettergli di ispezionare la discarica per recuperare l'hard disk, ma a gennaio ha perso la causa contro l'Alta Corte, e ora sta valutando di acquistare la discarica.

Perché per Howell è così importante recuperare l'hard disk in fretta

Howell ha fretta, anche perché rischia di perdere per sempre l'hard disk visto che il comune sta valutando di chiudere il sito per costruire un impianto solare sul terreno. Il portavoce del comune ha dichiarato: "La discarica è in funzione dall'inizio degli anni 2000 e sta giungendo alla fine del suo ciclo di vita, pertanto il Comune sta lavorando per pianificare la chiusura e il ricoprimento del sito nei prossimi due anni".

"Sono stato molto sorpreso dal piano di chiusura", ha detto Howell. "Mi aspettavo che sarebbe stata chiusa nei prossimi anni perché è piena all'80/90%, ma non mi aspettavo che chiudesse così presto. Se il consiglio comunale di Newport fosse d'accordo, sarei potenzialmente interessato ad acquistare la discarica "così com'è" e ho discusso questa opzione con i partner di investimento ed è qualcosa che sto valutando sul serio".

Più volte Howells ha chiesto al consiglio aiuto per recuperare l'hard disk, ha anche proposto alle autorità di dividere il denaro. Al momento la discarica contiene circa 1,4 milioni di tonnellate di rifiuti e Howells ha circoscritto l’area dello scavo a 100.000 tonnellate. Eppure il consiglio ha sempre rifiutato. Secondo l'autorità e l'Alta Corte l'hard disk, una volta entrato nella discarica è diventato proprietà del consiglio.

“Il fatto che il caso sia stato archiviato alla prima udienza non mi dà nemmeno l'opportunità di spiegare. Non è una questione di avidità, sono felice di condividere i proventi, ma nessuno in una posizione di potere avrà una conversazione decente con me. Questa sentenza mi ha tolto tutto e non mi ha lasciato niente”, ha detto Howell. Ora sembra che l'unica strada per recuperare l'hard disk sia acquistare la discarica.