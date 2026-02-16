Buon Martedì Grasso 2026, immagini e gif divertenti di Carnevale da inviare il 17 febbraio

Il 17 febbraio si festeggia il Martedì Grasso 2026, l’ultimo giorno di Carnevale, per l’occasione abbiamo selezionato le migliori immagini e Gif da scaricare gratis e inviare ad amici e familiari.

Il Martedì Grasso 2026 cade il 17 febbraio e segna la conclusione del Carnevale. Storicamente il nome deriva dall’usanza di consumare cibi ricchi e grassi come carne, dolci e leccornie nell’ultimo giorno prima del periodo di astinenza e digiuno che comincia il Mercoledì delle Ceneri, il 18 febbraio. Nel corso dei secoli, la giornata si è arricchita di riti popolari, maschere e sfilate, diventando un momento di celebrazione collettiva in cui fantasia e satira si mescolano: a Venezia, le maschere eleganti trasformano la città in un palcoscenico senza tempo, mentre a Viareggio i carri allegorici raccontano storie e curiosità della società contemporanea

Il Carnevale è una festa mobile, la cui data cambia di anno in anno in base alla Pasqua, che segue il calendario lunare. Per questo motivo, il Martedì Grasso può cadere ogni anno in date diverse tra febbraio e marzo. Per celebrare in allegria l’ultima giornata di Carnevale, abbiamo selezionato immagini e gif simpatiche da inviare a parenti e amici, perfette per augurare un buon Martedì Grasso 2026 e diffondere allegria e spirito di festa.

Buongiorno e buon Martedì Grasso 2026: le immagini più belle da inviare il 17 febbraio

Se vuoi sorprendere amici e familiari con un messaggio originale, puoi scegliere tra le immagini di Carnevale pronte da scaricare. Dalle maschere colorate, coriandoli, stelle filanti, e scene allegre tipiche del Carnevale, tutte ideali per condividere un augurio divertente e vivace. Grazie a queste immagini, puoi inviare un buongiorno speciale del Martedì Grasso in chat, via email o sui social.

Gif divertenti da scaricare e inviare il 17 febbraio per il Martedì di Carnevale 2026

Oltre alle immagini statiche, le gif animate sono perfette per rendere i tuoi auguri ancora più vivaci. Puoi trovare gif di maschere che saltano, coriandoli in movimento o animazioni con frasi simpatiche dedicate al Martedì Grasso.

C'è solo un problema, si possono condividere solo su Facebook e Instagram, non inviare su WhatsApp. Per trovarle sull'app di messaggistica, però, basterà aprire il pannello delle emoji, cliccare sulle Gif con il pulsante apposito e poi scrivere "Carnevale" o "buon Martedì Grasso" nella casella di ricerca corrispondente.