Buona Domenica di Carnevale 2026, immagini e gif divertenti di buongiorno da inviare il 15 febbraio

Il 15 febbraio 2026 è la domenica di Carnevale in quasi tutta Italia, fatta eccezione per chi segue il rito ambrosiano. Qui trovate una raccolta di immagini e gif gratuite da scaricare e inviare ai vostri amici o familiari per augurare un buon giorno speciale.

Oggi, domenica 15 marzo, inizia ufficialmente il Carnevale 2026 (o almeno è così in quasi tutta l'Italia, fatta eccezione per la diocesi di Milano). È un giorno molto atteso, soprattutto per i più piccoli, che da oggi fino a Martedì grasso (17 febbraio) potranno divertirsi tra coriandoli, stelle filanti e costumi di ogni tipo.

A differenza di altre festività, il Carnevale è una festa mobile, in quanto ogni anno cade in una data diversa. Questa dipende dal giorno in cui si celebra la Pasqua, alla quale il Carnevale è strettamente legato. La liturgia vuole infatti che il Carnevale venga festeggiato la domenica prima del Martedì Grasso, il giorno che secondo la liturgia cattolica anticipa il Mercoledì delle Ceneri, ovvero l’inizio della Quaresima. C'è poi un'altra premessa da fare: chi vive a Milano non festeggia infatti oggi l'inizio del Carnevale ma lo farà la prossima domenica. Questa differenza dipende dal fatto che il rito ambrosiano, seguito appunto dalla diocesi di Milano, ha un calendario leggermente diverso da quello adottato dal rito romano.

Per chi però festeggia oggi la domenica di Carnevale 2026 abbiamo preparato una selezionato immagini, gif e meme adatti per fare gli auguri ad amici e familiari. Sono tutte gratis: potete scaricarle senza probemi e usarle come volete. Sono ottime per inviare auguri via WhatsApp ma potete anche pubblicarle su Facebook o su Instagram.

Se ci state leggendo da cellulare, per scaricare le immagini basta scegliere una card e tenere premuto sull’immagine, quindi selezionare l'opzione "Scarica". Da PC, invece, è sufficiente cliccare col tasto destro e scegliere "Salva con nome" o fare uno screenshot. Così potrete condividere facilmente gli auguri su WhatsApp, Instagram e Facebook.

Vi lasciamo qui alcune immagini colorate e allegre per augurare un buon giorno speciale che ricorda proprio i colori e simboli del Carnevale. Vi basta scaricarle come spiegato sopra per inviarle ai vostri contatti o condividerle sui social.

Se invece cercate qualcosa di più originale di una semplice cartolina di auguri, qui sotto trovate una selezione di gif, ovvero immagini con effetto di movimento, ma sempre con tutti i simboli emblematici del carnevale, come coriandoli, maschere e stelle filanti.