Candelora 2026, le immagini e le Gif più belle da inviare gratis il 2 febbraio

Il 2 febbraio è la Festa della Candelora, la ricorrenza che nel rito cattolico e in quello ortodosso celebra l’episodio biblico della presentazione di Gesù al Tempio. Ecco una selezione di immagini e Gif gratuite per fare gli auguri in questa giornata: per usarle ti basta scaricarle seguendo le nostre istruzioni.

Anche se meno popolare rispetto ad altre festività del calendario cattolico, il Giorno della Candelora, che cade ogni anno il 2 febbraio, è un'importante ricorrenza per i fedeli: questo giorno coincide infatti con la festa della presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme. Il termine con cui è anche nota, ovvero "Candelora", deriva dal latino "candelorum" e significa "festa delle candele".

Il nome non è affatto casuale: le candele, che in questo giorno diventano simbolo di Cristo, vengono infatti benedette durante la tradizionale celebrazione liturgica che si svolge in chiesa. Oltre che dalla Chiesa cattolica, la Festa della Candelora viene osservata anche dalla Chiesa ortodossa e da alcune Chiese protestanti.

Per quest'occasione abbiamo selezionato le migliori immagini e Gif da scaricare gratis sui propri dispositivi. Potete utilizzarle per inviare i vostri auguri su WhatsApp, ma possono essere condivise anche su Facebook o Instagram.

Se ci state leggendo da smartphone, per scaricare le immagini basta tenere premuto sulla card desiderata e selezionare “Scarica”. Da PC, invece, è sufficiente cliccare con il tasto destro sull’immagine e scegliere “Salva con nome” oppure fare uno screenshot. In questo modo potrete condividere facilmente gli auguri su tutti i vostri social preferiti.

Buona Festa della Candelora 2026, le immagini più belle per il 2 febbraio

Chi conosce questa ricorrenza sa che le candele sono il simbolo per eccellenza della Candelora. Per questo abbiamo selezionato delle immagini adatte ad augurare Buona Festa della Candelora che avessero come tema proprio le candele. Vi basta scaricarle come spiegato prima e inviarle o condividerle con chi volete.

Le migliori Gif per il Giorno della Candelora 2026 da scaricare gratis

Se alle immagine statistiche preferite le Gif, ovvero le immagini in movimento, ve ne lasciamo qui alcune che possono fare al caso vostro. Ovviamente, anche in questo caso, il tema sono le candele, a cui però si aggiungo degli effetti dinamici.