Buon Ferragosto 2024, immagini e gif da scaricare gratis per gli auguri del 15 agosto È in arrivo il 15 agosto, a tutti noto come il giorno di Ferragosto o dell'Assunzione di Maria per il credo cattolico. Per l'occasione abbiamo selezionato le migliori immagini e gif gratuite da inviare su Whatsapp e sui social per augurare buon Ferragosto 2024.

A cura di Redazione Innovazione

È la pausa in mezzo all'estate. Ferragosto è il momento perfetto, soprattutto per chi lavora durante l'estate, per prendersi un momento libero. C'è chi va al mare, chi sceglie la gita in montagna e chi apre le porte du casa per la tradizionale grigliata. Se si è distanti da parenti e amici può essere un bel pensiero inviare un augurio personalizzato. Per questo abbiamo selezionato una serie di immagini e gif divertenti da scaricare e inviare gratis su WhatsApp e sui social media.

Il Ferragosto in realtà nasce come una festività cattolica, perché il 15 agosto si festeggia l'assunzione della Vergine Maria in cielo. È diventato anche un momento per passare il tempo in famigla, organizzare pranzi o gite. Per scaricare le immagini e le gif selezionate vi basterà tenere premuto con il dito su quella che preferite e poi selezionare la voce "Salva immagine".

Buon Ferragosto 2024, le immagini più belle da scaricare gratis

Queste prime immagini di buon Ferragosto sono un modo semplice e colorato per mandare un messaggio di auguri ad amici e parenti, ma anche a colleghi e conoscenti. Il consiglio è di inviarle insieme a una frase pensata apposta per questa occasione, un modo per personalizzare l'augurio.

Buongiorno e Buon Ferragosto, le migliori GIF da inviare su Whatsapp

Dalle spiagge alle angurie, le Gif sono perfette per inviare gli auguri di buon ferragosto. C'è solo un problema, si possono condividere solo su Facebook e Instagram, non inviare su WhatsApp. Per trovarle sull'app di messaggistica, però, basterà aprire il pannello delle emoji, cliccare sule Gif con il pulsante apposito e poi scrivere "Buon Ferragosto" o "Ferragosto" nella casella di ricerca corrispondente.

Immagini sacre e religiose per la Festa dell'Assunta il 15 agosto

Ferragosto è anche un momento importante per la comunità cattolica che festeggia l'assunzione della Vergine Maria in cielo, per questo abbiamo selezionato alcune immagini a tema sacro per fare gli auguri su WhatsApp e sui social.