Buon Ferragosto 2022, immagini e gif da scaricare gratis per gli auguri del 15 agosto Finalmente è il 15 agosto, cioè Ferragosto: è tempo di scampagnate e di momenti di rinfresco dal clima torrido di questa estate 2022. Ecco alcune immagini da inviare gratis su WhatsApp ad amici e parenti.

Anche quest'anno è arrivato Ferragosto, ricorrenza che per molti significa anche poter staccare dal lavoro per rinfrescarsi in questa caldissima estate 2022. Almeno per gli sfortunati che sono ancora al lavoro e non in ferie. Per augurare Buon Ferragosto 2022 abbiamo selezionato una serie di immagini e gif divertenti da scaricare e inviare gratis su WhatsApp e sui social per mandare a amici e conoscenti un pensiero originale per l'occasione. Una ricorrenza che potrebbe non essere davvero conosciuta da tutti: il Ferragosto, infatti, nasce come una festività cattolica, perché il 15 agosto si festeggia l'assunzione della Vergine Maria al cielo. Tradizionalmente è però un'occasione per fare scampagnate in famiglia e per godersi il clima estivo in compagnia. Scaricare le immagini che vi proponiamo è semplice: vi basterà tenere premuto con il dito su quella preferita per poi selezionare la voce "Salva immagine".

Le immagini più belle e le frasi per augurare Buon Ferragosto 2022

Che sia per un amico o un parente, un messaggio inviato per augurare di passare un Buon Ferragosto può essere accompagnato da una bella immagine, magari coloratissima per ravvivare ancora di più queste giornate estive. Ecco una selezione di alcune delle immagini più belle da inviare oggi su WhatsApp.

Gif divertenti da inviare su WhatsApp per gli auguri di Buon Ferragosto 2022

Quella di oggi è una ricorrenza che tradizionalmente viene associata al divertimento e alla spensieratezza, quindi è giusto inviare qualche contenuto che possa far sorridere chi lo riceve, come per esempio una bella gif animata a tema. Eccone alcune che potete usare gratis su WhatsApp.

Buongiorno e Buon Ferragosto 2022, immagini sacre e religiose per la Festa dell'Assunzione

Come scrivevamo in apertura, Ferragosto nasce come festività cattolica per l'assunzione della Vergine Maria al cielo, quindi perché non inviare un messaggio contenente un'immagine sacra e religiosa ai propri amici e parenti? Ecco le più adatte da inviare oggi.