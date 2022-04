Buon 25 aprile 2022: immagini e gif da condividere per la Festa della Liberazione Oggi, 25 aprile 2022, è la Giornata della Liberazione: ecco alcune immagini e gif da condividere su WhatsApp e Facebook per celebrare la ricorrenza con amici e parenti.

A cura di Redazione Innovazione

Oggi, 25 aprile 2022, si celebra in Italia la Giornata della Liberazione, una delle ricorrenze più importanti del nostro Paese. In questa data si celebra la caduta del nazifascismo in Italia: il 25 aprile del 1945 è infatti il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l'insurrezione generale in tutti i territori occupati dai nazifascisti, diversi giorni prima dell'arrivo delle truppe alleate. Entro il 1 maggio dello stesso anno, infatti, tutta l'Italia fu liberata. Questa data viene ricordata anche per commemorare lo sforzo dei partigiani, protagonisti della Resistenza italiana.

Il 25 aprile è un giorno di commemorazione, ma anche di festa: per augurare un buon 25 aprile ad amici e parenti abbiamo selezionato alcune immagini e gif da condividere su Facebook e WhatsApp. Per inviare le immagini e le gif è necessario salvarle sul proprio computer o cellulare e inviarle attraverso i social network.

Le immagini e le frasi più belle da condividere per la Festa della Liberazione

Ecco alcune immagini e frasi da condividere su WhatsApp e Facebook con amici, parenti e colleghi per celebrare la Giornata della Liberazione:

Buongiorno e Buon 25 aprile 2022, le gif da scaricare gratis su Whatsapp

Oltre a condividere un'immagine con una frase di auguri per la Giornata della Liberazione, è possibile anche inviare delle gif, ovvero delle immagini animate. Ecco una selezione di gif da scaricare gratis e condividere su Facebook e WhatsApp.