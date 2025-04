video suggerito

Buon 25 aprile 2025, immagini e Gif gratis da inviare per la Festa della Liberazione Il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione, l'anniversario che ricorda la fine del regime fascista e la fine dell'occupazione nazista sul territorio italiano. Per festeggiare questa ricorrenza abbiamo raccolto una serie di immagini e Gif che potete scaricare gratis sul vostro smartphone e usarle per pubblicare su Instagram, Facebook o negli Stati di WhatsApp.

A cura di Redazione Innovazione

Oggi si festeggia il 25 aprile, la Festa della Liberazione. È il momento in cui l’Italia si ferma per ricordare la fine del fascismo e dell’occupazione dei nazisti. Ma non solo. Questa festa è diventato il momento in cui celebra anche la storia della Resistenza. Il 25 aprile del 1945 è una data simbolica ed è stata scelta per ricordare il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia ha proclamato l’insurrezione generale contro le truppe naziste e fasciste.

Questo 25 aprile doveva essere speciale: è l’80° anniversario della Liberazione. In molte città le manifestazioni legate a questa cerimonia sono state sospese o ridotte per il lutto nazionale indetto dopo la morte di Papa Francesco. Qui sotto trovate una serie di immagini e Gif che abbiamo raccolto per il 25 aprile. Sono tutte gratis. Si possono pubblicare su Instagram e Facebook oppure si possono mandare su app per i messaggi come WhatsApp e Telegram.

Scaricarle è abbastanza semplice. Se ci leggete da smartphone, bisogna tenere premuta la foto o la Gif e poi selezionare una delle opzione che vengono indicate per il download. Su iPhone ad esempio dovete cliccare su “Salva immagine in…” e po “Salva su Foto”. Una volta scaricata sullo smartphone l’immagine sarà a vostra disposizione.

Buongiorno e Buon 25 aprile, le immagini più belle da scaricare per la Festa della Liberazione

Qui trovate una serie di card per celebrare la Festa della Liberazione. Sono immagini fisse, che richiamano i colori della nostra bandiera o frasi di scrittori come Albert Camus.

Festa della Liberazione 2025, le Gif da inviare su WhatsApp il 25 aprile

Qui abbiamo raccolto le migliori Gif con cui celebrare il 205 aprile 2025. Qui invece siamo davanti a brevissimi filmati realizzati giusto con qualche fotogramma.