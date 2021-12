Auguri di Buon Natale 2021, le immagini e gif da scaricare e inviare il 25 dicembre Il modo più efficace per fare gli auguri di Natale 2021 ad amici vicini e lontani è su WhatsApp e social. Ecco le migliori immagini da scaricare gratis.

A cura di Redazione Innovazione

Il 25 dicembre è il giorno in assoluto più gettonato per rientrare in contatto con amici e parenti mandando loro gli auguri di Natale, e farlo via WhatsApp o social come Instagram e Facebook è il modo più efficace in assoluto. Trovare il modo di fare gli auguri di Buon Natale 2021 non è però sempre facile: ecco allora un elenco di immagini da scaricare gratis da inviare sulle piattaforme di messaggistica istantanea o da pubblicare sui social network, divise per categoria.

Dalle immagini del buongiorno a quelle più spiritose, passando per contenuti dal rimando religioso e per le immagini animate: per scaricare il materiale occorre toccare l'elemento desiderato con il dito e tenere premuto per un secondo, oppure cliccarci con il tasto destro, e selezionare l'opzione per il salvataggio dell'immagine sul dispositivo. Per la pubblicazione o l'invio bisogna per prima cosa recarsi sul proprio social o la propria app di messaggistica preferita e durante la composizione del messaggio scegliere l'opzione per gli allegati (il simbolo è quello di una graffetta o di una fotografia stilizzata); a quel punto basta scegliere la foto scaricata in precedenza dalla posizione in cui è stata salvata.

Buongiorno e Buon Natale 2021, le immagini più belle

Le immagini di Buongiorno e Buon Natale semplici sono in assoluto le più versatili da inviare per augurare buone feste ad amici, parenti, colleghi e conoscenti. Il contenuto relativamente neutro lascia spazio all'immaginazione per elaborare un messaggio di testo personalizzato, a seconda del pubblico che si vuole raggiungere o del destinatario del messaggio istantaneo.

Immagini divertenti per gli auguri di Buon Natale 2021 su Whatsapp o Facebook

In molti preferiscono rientrare in contatto con le persone care con un po' di spirito, motivo per cui le immagini divertenti declinate sul tema delle festività riscuotono da sempre un buon successo. In questi casi occorre però scegliere adeguatamente l'immagine tenendo a mente quale sia il destinatario o il pubblico di follower, per assicurarsi l'umorismo legato al Natale venga apprezzato a dovere.

Le migliori GIF e immagini animate per gli auguri

Come una variante più elaborata e scintillante delle normali immagini, le GIF aiutano ad augurare buone feste come un biglietto di Natale animato. Purtroppo su WhatsApp non si possono importare queste immagini dall'esterno, ma è possibile trovarne nel motore di ricerca interno all'app. Per farlo basta aprire il pannello delle emoji e poi passare al catalogo dell GIF con il pulsante che appare nella barra inferiore. Nella relativa casella di ricerca basta poi scrivere "Buon Natale" per trovare numerose immagini a tema.

Immagini sacre e religiose

In modo simile a quanto avviene per le immagini divertenti, durante le festività religiose c'è anche chi apprezza maggiormente concentrarsi sull'aspetto sacro legato della ricorrenza. Queste immagini di auguri legate alla Natività celebrano proprio il Natale sotto questo punto di vista.