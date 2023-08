Aruba down oggi, problemi con mail, PEC e domini: perché non funziona e cosa sta succedendo Problemi oggi per Aruba, il servizio che offre mail, PEC e domini internet non funziona. Il down è iniziato alle ore 16:30, al momento le cause non sono ancora note. L’azienda non ha rilasciato dichiarazioni.

Dalle 16:30 di oggi, giovedì 31 agosto, i servizi di Aruba hanno smesso di funzionare. Da quello che si può leggere dai commenti degli utenti sul portale Downdetector i problemi riguardano diversi ambiti. Molti non riescono ad accedere alla mail, né a quella normale nè a alla Posta Elettronica Certificata (PEC). Altri spiegano di non riuscire più ad accedere ai loro siti internet gestiti dai server Aruba. Sempre da Downdetector si può vedere come i problemi riguardino tutto il territorio italiano.

Al momento Aruba non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali. Non è chiaro quando ricomincerà il servizio anche se alcuni clienti scrivono tra gli ultimi commenti che la mail ha ripreso a funzionare. Le segnalazioni su Downdetector sono molti consistenti, simbolo che il down di Aruba è stato serio e generalizzato. Il 25 agosto il servizio PEC aveva dato diversi problemi.

Cosa non sta funzionando su Aruba

Al momento i problemi su Aruba sono di diverso tipo e sembrano riguardare tutti i servizi offerti. Non si riesce ad accedere alle mail, alle PEC e nemmeno ai domini dei siti registrati su Aruba. Il picco di segnalazioni è arrivato verso le 17.00, da quel momento è cominciato un calo. Il numero di segnalazioni registrate da Downdetector si mantiene comunque piuttosto alto. Sempre tra i commenti, alcuni hanno pubblicato anche un messaggio attribuito allo staff di Aruba. Lo riportiamo per intero qui sotto:

