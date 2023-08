Aruba down oggi, problemi con la PEC: perché non funziona e cosa sta succedendo A partire dalle 13:00 di oggi il servizio PEC di Aruba ha smesso di funzionare. Gli utenti hanno parecchi problemi e in molti non riescono più ad accedere. Al momento non sono ancora note le cause del down, non è chiaro quando il servizio tornerà a funzionare.

A cura di Valerio Berra

Il down del servizio PEC di Aruba è cominciato oggi alle 13:00. Secondo i dati pubblicati dal portale Downdetector.it le segnalazioni dei problemi sono partite in massa e hanno cominciato a calare solo a partire dalle 15:00. Un segno che forse i malfunzionamenti potrebbero essere in fase di risoluzione. Le segnalazioni di malfunzionamento arrivano da tutta Italia. Nello specifico una delle stringhe di errore più cercate è errore wm-10000. Al momento gli account social di Aruba non hanno hanno comunicato nessuna notizia. Su Twitter, ora più nota come X, le ultime comunicazioni riguardano proprio il servizio PEC ma si tratta solo di lanci pubblicitari.

Secondo i dati pubblicati dalla stessa Aruba, al momento le caselle di posta PEC gestite dalla società sono arrivate a 9 milioni. Questo blocco sta creando problemi soprattutto a chi usa la PEC per lavoro, come si legge nei commenti: "Tutte le Email aziendali bloccate". Alcuni utenti ricordano i down che in più riprese hanno colpito i servizi di Libero, bloccando milioni di persone per diversi giorni. PEC è l'acronimo di Posta Elettronica Certificata, un protocollo ormai standard in diversi ambiti sia per il lavoro che per la pubblica amministrazione.