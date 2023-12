Anche su Amazon Prime arrivano i nuovi abbonamenti con la pubblicità: abbiamo la data Non verranno apportate modifiche, lo scatto sarà automatico per gli utenti, chi vuole però guardare contenuti senza interruzioni potrà pagare un supplemento di 2,99 dollari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Abbiamo una data. Dal 29 gennaio anche su Amazon Prime arriverà la pubblicità. "L'obiettivo è comunque avere molti meno annunci rispetto a quelli che passano in TV", ha spiegato Amazon in una mail ai clienti. "Il passaggio ci permetterà di continuare a investire in contenuti accattivanti e aumentare gli investimenti per un lungo periodo di tempo". Verrà aggiunto anche abbonamento “senza pubblicità”, biosgnerà pagare però un supplemento di 2,99 dollari al mese per il servizio Prime negli Stati Uniti. "I prezzi per gli altri Paesi saranno annunciati in un secondo momento", ha aggiunto Amazon.

Disney+ aveva annunciato ad agosto l'introduzione di un abbonamento con pubblicità e Netflix l'aveva lanciato l'anno scorso. È la fine di un'era, quella che iniziò con librerie infinite di film, serie, documentari a prezzi stracciati. L'alternativa però non era più sostenibile, il numero di servizi è aumentata e l'offerta ha superato la domanda. Mantenere il ritmo di investimenti a queste condizioni non era più finanziariamente possibile. E infatti, secondo il Wall Street Journal, le tradizionali società di media e intrattenimento hanno perso oltre 20 miliardi di dollari dall'inizio del 2020 sulle loro attività di streaming direct-to-consumer.

Come funziona il nuovo abbonamento

"Non è richiesta", spiega Amazon, "alcuna azione per i membri Prime. Non apporteremo modifiche nel 2024 al prezzo attuale dell’abbonamento Prime". Quella che arriverà sarà un’opzione, se non si sottoscrive rimarrà lo stesso servizio, ma con la pubblicità. Chi invece non vuole che la visione dei contenuti di Amazon prime sia interrotta dagli annunci pubblicitari dovrà pagare il supplemento. L'azienda ha anche spiegato che le trasmissioni live, come per esempio le partite sportive, includeranno a prescindere gli annunci pubblicitari anche per coloro che si iscriveranno all'abbonamento Premium.

La mail di Amazon

Caro membro Prime, Ti scriviamo oggi per un'imminente modifica alla tua esperienza Prime Video. A partire dal 29 gennaio, i film e i programmi TV Prime Video includeranno pubblicità limitate. Ciò ci consentirà di continuare a investire in contenuti accattivanti e di continuare ad aumentare tale investimento per un lungo periodo di tempo. Puntiamo a pubblicare un numero significativamente inferiore di annunci rispetto alla TV lineare e ad altri fornitori di TV in streaming. Non è richiesta alcuna azione da parte tua e non vi è alcuna modifica al prezzo attuale del tuo abbonamento Prime. Offriremo anche una nuova opzione senza pubblicità per ulteriori $ 2,99 al mese* a cui puoi iscriverti. Come accennato in precedenza, non è richiesta alcuna azione da parte tua. Se desideri iscriverti all'opzione senza pubblicità, puoi fare clic qui. E, come sempre, se hai domande sul tuo abbonamento Prime, puoi gestire il tuo account qui. Grazie per essere un prezioso membro di Amazon Prime. Cordiali saluti,

Il team di Amazon Prime