Quanto può costare Netflix con le nuove regole sulla condivisione delle password: tutti i prezzi Non tutti i piani di abbonamento possono creare un account dedicato a un utente extra. Gli unici che possono farlo sono gli utenti che hanno sottoscritto un piano Standard o uno Premium.

A cura di Valerio Berra

Netflix ha aggiornato le sue regole per la condivisione delle password. Mossa attesa da tempo, almeno da quando la piattaforma di streaming ha deciso di cominciare a monetizzare tutti gli account che utilizzavano una password condivisa. Un sistema che prima era governato da una discreta dose di anarchia e che adesso si basa sul concetto di Nucleo Domestico. In pratica: o ti connetti al WiFi della rete principale su cui è registrato l’account, oppure devi pagare un aggiunta per un utente extra, un account creato fuori dal piano di abbonamento che costa 4,99 euro al mese. Deve essere fatto dall’account titolare. Questo passaggio chiarisce bene chi deve occuparsi della creazione dell’account per l’utente extra: non è un esterno che deve farlo, ma direttamente il titolare che in questo modo vedrà aumentare il suo costo dell’abbonamento. Ma di quanto?

Quanti utenti extra si possono aggiungere in base all’abbonamento

Non tutti però possono creare account dedicati agli utenti extra. Nelle prime comunicazioni questo era poco chiaro ma guardando la spiegazione dei dati sugli abbonamenti si riesce a capire meglio come funziona questo aspetto. Al momento Netflix in Italia ha a disposizione quattro piani di abbonamento.

Standard con Pubblicità al costo 5,49 euro al mese. Qui la qualità video viene definita Ottima, con una risoluzione da 1080 pixel ma con delle pubblicità inserite durante i contenuti. Non sono previsti i Download.

al costo 5,49 euro al mese. Qui la qualità video viene definita Ottima, con una risoluzione da 1080 pixel ma con delle pubblicità inserite durante i contenuti. Non sono previsti i Download. Base al costo di 7,99 euro al mese. Qui la qualità è più bassa: 720 pixel ma non c’è pubblicità ed è possibile fare i download.

al costo di 7,99 euro al mese. Qui la qualità è più bassa: 720 pixel ma non c’è pubblicità ed è possibile fare i download. Standard al costo di 12,99 euro al mese. La qualità arriva a 1080 pixel, non ci sono pubblicità e si possono fare download.

al costo di 12,99 euro al mese. La qualità arriva a 1080 pixel, non ci sono pubblicità e si possono fare download. Premium al costo di 17,99 euro al mese. La qualità delle immagini è ancora più alta, arriva a 4K, non ci sono pubblicità e c’è la possibilità di fare download.

Non tutti i piani di abbonamento permettono la creazione di account dedicati a utenti extra. Questa possibilità è riservata solo agli utenti che hanno un piano Standard o uno Premium. Nello specifico con il piano Standard è possibile aprire un account dedicato a un utente extra, arrivando così a pagare l’abbonamento 17,98 euro al mese. Con l’abbonamento Premium invece creando due utenti extra l’abbonamento arriverebbe a costare 27,97 euro.