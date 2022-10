Anche gli iPhone possono registrare le chiamate: ecco come Apple non ha funzionalià o app native che peremttano la registarzione delle chiamate, l’azienda infatti teme possibili ripercussioni legali.

Registrare una telefonata sull’iPhone? Non è semplicissimo ma si può fare. Apple non ha nessuna funzionalità o app nativa che permetta di farlo, comprensibile, l’azienda potrebbe avere delle ripercussioni legali. Bisogna però fare una premessa, registrare una chiamata, anche all'insaputa di chi sta parlando dall’altra parte del telefono, non è un reato. La legge vieta solo la diffusione delle registrazioni, non la registrazione in sé. In realtà non esiste un modo, per gli iPhone, di registrare una chiamata senza il supporto di un’app (qui ne presentermo tre). A meno che non ci si voglia armare di dispositivi esterni, alzare il vivavoce e schiacciare i pulsanti rossi, come anni di escamotage analogici insegnano.

Google Voice

Basta scaricare Google Voice. L’app infatti permette di chiamare e registrare gratuitamente. Appena aperta chiederà di scegliere un numero di telefono gratuito e specificare da quale dispositivo verrà fatta partire la chiamata. Poi bisogna andare su Impostazioni, cliccare su Chiamate e attivare le opzioni di Chiamata in entrata. Quando viene fatta partire bisogna cliccare sul numero 4 per avviare la registrazione, e il dispositivo comunicherà l’inizio della rec. Per terminare basta o premere di nuovo il 4 sul tastierino o chiudere la chiamata. Riceverai poi un popup da Google Voice con la registrazione. Si può anche accedere alla scheda Segreteria per riascoltarla. È abbastanza semplice ma potrebbero esserci due porblemi. Innanzitutto è necessario avere un numero Google Voice (quello richiesto dall’app una volta scaricata), e poi è possibile registrare solo le chiamate in entrata.

Rev Call Recorder

In alternativa, si può utilizzare Rev Call Recorder, si trova sull’App Store ed è gratis. Non appena scaricata sarà necessario digitare il proprio numero di cellulare e poi verificarlo con il codice inviato dall’app. Poi basta cliccare il pulsante Avvia chiamata. Una volta terminata sarà possibile recuperare la registrazione nel menù principale. È necessario poi inviare la rec con il pulsante Condividi per poterla riascoltare. Il problema della registrazione Rev Call lo risolve così: diventa il terzo membro della chiamata. È anche possibile ottenere una trascrizione della registrazione in meno di 12 ore (a pagamento). Diversi utenti si sono però lamentati dell’annuncio a inizio chiamata per fare avviare la registrazione. Se serve l’incognito Rev Call recorder potrebbe diventare un problema.

Registratore Chiamate

Un’altra App che è possibile utilizzare è Registratore Chiamate, disponibile su App Store. Appena scaricata bisogna cliccare su Enable Notification to dial your contact number e poi su Consenti dal pop-up che appare a schermo. In alto a destra apparirà l'icona di un ingranaggio, selezionandola sarà possibile scegliere il numeri di servizio da utilizzare (il numero extra che servirà da tarmite per registrare). Per iniziare la chiamata basta cliccare sul simbolo del telefono, digitare il proprio numero e selezionare Register with SMS. Il passo successivo è far partire la chiamata verso il numero di servizio precedentemente scelto dall’elenco, cliccare sul tasto (che appare sullo schermo) Altra chiamata, e selezionare il contatto che si vuole chiamare (e registarre). Quando risponderà basterà toccare sul pulsante Unisci per iniziare la registrazione della telefonata. Una volta terminata verrà salvata automaticamente e apparirà nella schermata principale dell’app. Piccola nota negativa, per poter registrare le chiamate, bisogna sottoscrivere un abbonamento di 3,49 euro a settimana, ma è possibile sfruttare i tre giorni di prova gratuita.