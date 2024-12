Amazon consegna il primo pacco con un drone in Italia: come è andato l’esperimento

video suggerito

Amazon ha diffuso un video della prima consegna via drone in Italia. L'esperimento è avvenuto a San Salvo, un comune in Abruzzo. Il pacco è partito con un drone dal magazzino Amazon ed è stato depositato nel cortile di una proprietà.

A cura di Valerio Berra

Il pacco parte dal magazzino a bordo di un drone, viene lasciato con una discreta grazia sul cortile della casa. Il proprietario prende il pacco e il drone torna al magazzino. Questa sequenza torna da più di dieci anni nei video di presentazione del programma di Amazon per la consegna dei droni. Cambiano i droni, cambiano i colori, cambiano le forme dei pacchetti. Non cambia l’idea. In Italia l'inizio della sperimentazione era fissato per il 2024.

Il 4 dicembre Amazon ha annunciato di aver completato il primo test per la consegna con i droni sul territorio italiano. Il test è avvenuto in Abruzzo: il pacco è stato consegnato via aria in una casa del comune di San Salvo, provincia di Chieti. Una cittadina da poco meno di 20.000 abitanti. Il video, muto, diffuso alla stampa è interessante.

Come funziona la consegna via drone di Amazon

Il drone utilizzato per la consegna di Amazon è un MK-30. Sei eliche, buone dimensioni e soprattutto un vano interno per accogliere i pacchi. Può trasportare fino a 2,5 kg. Nel video c’è un particolare curioso. Il drone non tocca terra nella casa dove deve consegnare il pacchetto. Si ferma a circa un metro dalla superficie e poi lascia cadere tutto per terra. Sperando che per la consegna di prova non sia stato scelto un ordine di bicchieri. Tutto il volo avviene in modo automatico, il drone non è telecomandato

Quando Prime Air partirà ufficialmente in Italia

Al momento, chiariamolo, non c’è ancora un giorno ufficiale per l’inizio del progetto Prime Air. Così è stato chiamato il piano per la consegna tramite drone. È difficile pensare che venga applicato in tutta Italia. Nelle grandi città sarebbe un po’ complesso muoversi fra i tetti del palazzi. È più facile che rimanga confinato in aree rurali.

Il dato importante per questo test è un altro. Secondo Amazon questo primo esperimento è stato fatto con il via libera dell’Enac, l’Ente Nazionale Aviazione Civile. Un passaggio burocratico importante. I permessi sono fondamentali per avviare questo progetto, anche se certo mancheranno ancora anni prima di vedere stormi di droni che oscurano i cieli per il Black Friday.