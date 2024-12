video suggerito

Arriva la consegna "non urgente" su Amazon: come richiederla e quanto si risparmia La nuova opzione potrebbe ridurre la pressione sui centri logistici, soprattutto nei periodi di punta come il Black Friday e le festività natalizie. Gli sconti verranno applicati automaticamente al momento del pagamento ma solo a determinati prodotti.

A cura di Elisabetta Rosso

Se non hai fretta Amazon ti premia con uno sconto. La nuova opzione "non urgente" permette infatti ai clienti di ottenere una riduzione dell'1% rispetto al prezzo originale, basta che siano disposti a posticipare di una settimana l'arrivo dell'ordine. "Non ne hai bisogno subito? Ricevi un premio promozionale sul tuo prodotto quando lo selezioni. Spedizione gratuita senza fretta al momento del pagamento. La spedizione senza fretta ci aiuta a dare priorità alle nostre consegne più rapide per i clienti con esigenze urgenti."

Il compromesso non va solo a vantaggio di chi compra, la nuova opzione potrebbe infatti ridurre la pressione sui centri logistici, soprattutto nei periodi di punta come il Black Friday e le festività natalizie. Lo sconto viene calcolato solo su prodotti specifici, elencati come "idonei" nella pagina di riepilogo dell'ordine. Per attivarla, spiega Amazon, basta scegliere la spedizione gratuita senza fretta al momento del pagamento, "applicheremo immediatamente uno sconto al tuo ordine corrente oppure applicheremo automaticamente un premio al tuo account una volta spedito l'ordine."

Come funziona la nuova opzione di Amazon "non urgente"

Non è chiaro se l'opzione sarà permanente o attiva solo durante il mese di dicembre, che di solito con i regali di Natale e gli ultimi strascichi di Black Friday rischia di congestionare il traffico delle consegne. Al momento però chi decide di comprare qualsiasi prodotto sulla piattaforma di e-commerce potrà selezionare l'opzione consegna non urgente. "Tutti i clienti possono avere diritto a ricevere sconti immediati, ma solo i membri Prime hanno diritto a ricevere offerte premio. I premi sono disponibili su milioni di articoli in tutto il sito."

L'idea è buona, lo sconto dell'1% potrebbe però non essere sufficiente per incentivare i clienti ad aspettare una settimana per ricevere il prodotto. Non solo, come spiega Amazon solo alcuni articoli potranno usufruire della nuova opzione. "I premi senza fretta si applicano solo al tipo di articoli indicati nell'offerta al momento del pagamento. A seconda dell'offerta, puoi usare i tuoi premi per acquistare prodotti digitali selezionati, tra cui download video istantanei, Kindle, eBook, musica digitale e app. I premi vengono applicati automaticamente al momento del pagamento", spiega Amazon.