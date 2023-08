I migliori mouse da gaming del 2023: classifica e guida all’acquisto dei 10 modelli più performanti Ecco la classifica dei 10 migliori mouse da gaming del 2023, selezionati in base al prezzo, marca, tipologia di gioco e caratteristiche tecniche. I modelli sono tutti disponibili su Amazon.

La nostra top 10

Un mouse da gaming è un piccolo dispositivo di input, costituito da due o più pulsanti, posizionato solitamente su una superficie piana vicina al computer e progettato specificamente per gli appassionati di videogiochi.

Acquistare un mouse da gioco è una scelta molto personale e dipende da una serie di fattori quali il prezzo, la connessione, la tipologia di gioco, la sensibilità del dispositivo e, ovviamente, la marca, garanzia di qualità e prestazioni elevate.

Questi dispositivi svolgono un ruolo cruciale nell'ottimizzazione delle prestazioni su PC o console: grazie alla loro precisione e al design ergonomico, consentono ai giocatori di migliorare la qualità di gioco ed aumentare le probabilità di successo nelle sfide virtuali.

É bene precisare che i mouse da gaming sono diversi dai mouse per PC: i primi hanno una forma più ergonomica per consentire un maggior controllo sulla periferica, sono dotati di un sensore ottico o laser più preciso e trasmettono dati ad una frequenza maggiore. Sono costituiti solitamente da più tasti per impostare le macro e seguire comandi speciali. Come fattore prettamente estetico, presentano sistemi di illuminazione led personalizzabili.

Non solo i mouse, gli appassionati di videogiochi sanno quanto sia fondamentale avere l'attrezzatura giusta per creare il giusto habitat e migliorare le performance di gioco: tra gli elementi chiave vi sono infatti anche le scrivanie da gaming e i tappetini per mouse.

In questa guida specifica sono stati selezionati mouse da gaming economici, professionali, quelli più adatti al genere degli FPS e MOBA. I 10 modelli variano tra quelli con connessione wirelles, cavo o ibrida.

I migliori mouse da gaming del 2023

Nella classifica seguente presentiamo i dispositivi delle migliori marche, scelti per prezzo, tipologia di gioco e caratteristiche tecniche.

1. Corsair Dark Core RGB PRO

Il miglior mouse da gaming wireless

Consigliato per: giocatori di livello pro, con impugnatura palm grip, che desiderano un mouse performante e versatile con tutte e tre le tipologie di connessioni disponibili.

Pro: questo modello con connessione ibrida è 3 volte più veloce rispetto ad un dispositivo da gioco standard.

Contro: il mouse professionale Corsair ha un prezzo di mercato più alto, quindi potrebbe essere meno accessibile per alcuni giocatori con budget limitato. Ad ogni modo nella guida sono presenti altri modelli a prezzi più accessibili.

Il mouse da gaming Corsair Dark Core RGB PRO è dotato di connessione ibrida con 3 modalità: slipstream wireless, con una latenza inferiore a 1 ms, quella bluetooth wireless a bassa latenza e quella con connessione USB . Il dispositivo presenta un sensore ottico wireless ottimizzato da 18.000 DPI che garantisce una tracciatura precisa e un basso consumo energetico.

La tecnologia "hyper-polling" consente al mouse di comunicare con il PC a una velocità di 2.000 Hz, il doppio rispetto ai mouse da gaming standard. Dispone di 8 pulsanti completamente programmabili, che consentono ai giocatori di assegnare macro e personalizzare i tasti per ottenere un vantaggio competitivo. La sua batteria può durare fino a 50 ore in modalità wireless, permettendo lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. É possibile passare alla modalità cablata per continuare a giocare mentre si sta ricaricando la batteria.

L'illuminazione RGB offre un'estetica accattivante e personalizzabile; inoltre la barra luminosa integrata con cinque LED RGB regolabili singolarmente, consente di creare effetti luce dinamici.

2. HyperX Pulsefire Haste

Il miglior mouse da gaming per i giochi FPS

Consigliato per: i giocatori di FPS con impugnatura finger o claw grip che cercano un prodotto leggero e reattivo che consenta rapidità di movimento.

Pro: la sua struttura ultraleggera consente movimenti rapidi ma allo stesso tempo precisi.

Contro: meno indicato a chi cerca mouse da gaming più pesanti; pertanto, altri modelli più corposi sono presenti nella nostra guida.

L'HyperX Pulsefire Haste è tra i migliori mouse gaming FPS, dotato di un sensore ottico ultraleggero a celle esagonali con 6 tasti programambili. Il design è studiato per permettere movimenti rapidi e precisi durante il gioco.

É dotato di un cavo USB HyperFlex leggero e flessibile in modo da ridurre l'attrito e garantire una maggiore libertà di movimento.

I pulsanti utilizzano switch TTC "golden micro" antipolvere che garantiscono una risposta rapida e reattiva ai comandi.

In dotazione è fornito un grip opzionale che permette ai giocatori di personalizzare la presa del mouse.

La periferica, completamente personalizzabile attraverso il software HyperX NGENUITY, consente ai giocatori di regolare i DPI fino a 16000. Il modello è compatibile con diverse piattaforme, inclusi PC, console e altri dispositivi.

3. Perixx MX 2000 b

Il mouse da gaming più economico

Consigliato per: tutti i giocatori di livello medio-basso appassionati di Esports che amano trascorrere molte ore davanti al pc

Pro: il prodotto è economico. Inoltre, la superficie di verniciatura in gomma e le impugnature ai lati offrono una presa comoda e antiscivolo, riducendo l'affaticamento durante le lunghe sessioni di gioco.

Contro: non si riscontrato contro, unica nota riguarda l'istallazione del driver Perixx DX-2000 per poter utilizzare appieno tutte le sue opzioni di personalizzazione.

Nella categoria dei mouse da gaming economici rientra il mouse da gaming Perixx MX 2000B, dotato di un sensore laser con una precisione di 150 ips e 30 G di superficie di tracciamento. Gli utenti possono regolare facilmente le impostazioni DPI da 500 a 5000 utilizzando semplicemente il pulsante centrale.

Dispone di 11 tasti programmabili singolarmente e 24 opzioni di retroilluminazione RGB programmabili.

Il mouse è dotato di impugnature gommose ai lati per una presa più comoda e antiscivolo. Il guscio in plastica soft-touch è resistente e offre un supporto allungato per il pollice, rendendo l'esperienza di presa più confortevole. Entrambi i lati del dispositivo hanno inserti in gomma morbida per appoggiare il pollice e il mignolo.

Il design, leggero e resistente, è progettato con una cartuccia di regolazione del peso e permette agli utenti di personalizzarlo. Il cavo in fibra intrecciata da 1,5 m con connettore USB placcato in oro garantisce una lunga durata e stabilità.

Il dispositivo utilizza pulsanti Omron Micro Switches, noti per la loro reattività e affidabilità: questa tecnologia avanzata fornisce un feedback rapido dei clic e ottimizza l'esperienza di gioco.

4. Logitech G502 HERO

Il miglior mouse da gaming per giocatori di livello medio

Consigliato per: i giocatori di livello medio che cercano un mouse altamente personalizzabile con un sensore molto preciso.

Pro: il sistema di tensionamento a molla metallica garantisce clic precisi e comandi rapidi durante il gioco.

Contro: a causa del sistema di regolazione del peso, il mouse può risultare pesante per alcuni giocatori che preferiscono un dispositivo più leggero e maneggevole. Se si cerca un modello più leggero, bisogna considerare altri modelli presenti nella guida.

Il mouse da gioco cablato Logitech G502 Hero è dotato di 11 pulsanti programmabili e una rotella di scorrimento ultraveloce a doppia modalità: ciò significa che i player possono personalizzare completamente le impostazioni del dispositivo in base alle preferenze di gioco.

Il sensore Gaming HERO è un componente ottico avanzato che offre un tracciamento estremamente preciso fino a 25.600 DPI. Questo permette ai giocatori di avere un controllo più accurato e reattivo durante le sessioni di gioco.

Il dispositivo presenta un sistema di regolazione del peso, che consente agli utenti di aggiungere o rimuovere piccoli pezzi interni al mouse stesso, per un'impugnatura personalizzata.

La tecnologia LIGHTSYNC di Logitech G offre un'illuminazione RGB completamente personalizzabile che mira a creare un'esperienza di gioco più coinvolgente e divertente.

Il mouse è un modello con connessione USB dotato di switch meccanici con molla metallica integrata nei pulsanti sinistro e destro per garantire clic precisi e comandi rapidi.

Il suo design è progettato per adattarsi a tutti i tipi di impugnatura.

5. Razer Basilisk V3

Il miglior mouse da gaming in rapporto qualità prezzo

Consigliato per: giocatori esigenti e competitivi che vogliono un controllo completo e veloce delle azioni di gioco.

Pro: la forma distintiva del mouse offre un elevato comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro: i giocatori che non necessitano di un elevato numero di pulsanti programmabili, potrebbero trovare congeniali altre opzioni più economiche presenti all'interno della guida.

Il Razer Basilisk V3 è un mouse da gaming economico ma performante. Ha sensori ottici fino a 26000 DPI e dispone di 10+1 pulsanti programmabili che permettono di assegnare macro e funzioni secondarie, tra cui il grilletto multifunzione, ideale per eseguire azioni fondamentali come il push-to-talk (funzione utilizzata nei giochi online e nelle applicazioni di comunicazione vocale) e il ping (che serve a misurare la latenza).

Il mouse è perfetto per chi ha un' impugnatura palm grip. É dotato di una rotella inclinabile Razer HyperScroll con due modalità: scorrimento fluido e libero o rotazione tattile: questa peculiarità permette di scorrere rapidamente i contenuti o passare alla modalità tattile per una maggiore precisione (utile soprattutto negli sparatutto quando bisogna selezionare le armi rapidamente).

Con 11 zone di illuminazione Razer Chroma RGB , permette di scegliere tra diversi effetti di luce dinamici che si sincronizzano con oltre 150 giochi compatibili con Chroma, rendendo l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Il mouse gaming Razer ha un design ergonomico che supporta comodamente la mano durante le lunghe sessioni di gioco, grazie ai pulsanti posizionati in modo ottimale.

Questo dispositivo con connessione USB, utilizza switch ottici di seconda generazione che consentono un'attuazione rapidissima di soli 0,2 ms.

6. HP – Gaming OMEN Vector

Il miglior mouse da gaming per resistenza e durata

Consigliato per: tutti i giocatori di medio livello che cercano un mouse resistente agli urti e all'usura dovuta al tempo.

Pro: le sue dimensioni compatte lo rendono perfetto da utilizzare nelle lunghe sessioni di gioco.

Contro: il mouse è progettato specificamente per essere utilizzato con la mano destra, quindi potrebbe non essere adatto a giocatori mancini o a coloro che preferiscono un design per ambidestri. All'interno di questa guida sono presenti mouse da gioco progettati per essere comodamente utilizzati da sia da mancini che destrimano.

Il mouse da gaming HP OMEN Vector è dotato di connessione wireless con 6 tasti programmabili e personalizzabili.

Il mouse offre una vasta gamma di DPI, fino a 16.000, con un sensore ottico PixArt PAW3335 che consente di regolare la sensibilità del dispositivo ed ottenere una precisione di tracciamento elevata. La periferica è compatibile con OMEN Gaming Hub, un software che consente ai giocatori di personalizzare ulteriormente le impostazioni del mouse, inclusi DPI, illuminazione e assegnazioni dei tasti. Ha un sistema di ricarica altamente performante: bastano 30 secondi di ricarica per un'ora di autonomia.

7. Logitech G403 HERO

Il mouse da gioco 8 volte più veloce

Consigliato per: giocatori di ogni livello con qualsiasi tipo di preferenza di impugnatura.

Pro: il dispositivo è 8 volte più veloce rispetto ai mouse standard. Ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro: il prodotto è progettato principalmente per essere utilizzato con la mano destra, pertanto potrebbe non essere l'ideale per i giocatori mancini. All'interno della guida sono elencati anche mouse da gaming adatti anche a chi è mancino.

Il mouse da gaming Logitech G403 ha un sensore ottico HERO 25K di ultima generazione che supporta una velocità di movimento di oltre 400 IPS e offre una vasta gamma di DPI, da 100 a 25.600.

L'illuminazione intelligente a spettro completo, LIGHTSYNC RGB, risponde all'azione di gioco: infatti, con il software G HUB, gli effetti di luce possono essere personalizzati con diversi colori e la sincronizzazione è possibile con altri dispositivi Logitech G.

Il design ergonomico del G403 HERO è dotato di impugnature in gomma per una presa sicura. Inoltre, è possibile personalizzare il peso del mouse.

Il software G HUB permette di configurare i 6 pulsanti programmabili, semplificando le azioni di gioco.

8. ‎SteelSeries Sensei Ten

Il miglior mouse da gaming per ambidestri

Consigliato per: tutte le tipologie di giocatori, soprattutto per gli appassionati dei giochi di precisione (FPS) e i giochi di strategia.

Pro: la sua ergonomia è perfetta sia per i destrimani che per i mancini.

Contro: il cavo, solo gommato e non intrecciato, ha un livello di resistenza medio.

Il mouse da gaming SteelSeries Sensei Ten con connessione cablata è dotato di sensore ottico avanzato da 18.000 CPI che garantisce una precisione eccezionale e una risposta affidabile durante il gioco.

Gli 8 pulsanti programmabili con switch meccanici sono progettati per durare nel tempo. Il confortevole design ergonomico è adatto sia per i giocatori mancini che per i destrimani.

Il mouse è dotato di una memoria integrata che consente di salvare: la frequenza del polling rate, l'associazione di tasti e fino a 5 profili di configurazione. Questo sistema permette di utilizzare il dispositivo personalizzato anche su altre periferiche senza dover riconfigurare tutto da capo.

9. Logitech G305 LIGHTSPEED

Il mouse da gaming pratico e portatile

Consigliato per: player con impugnatura in stile palm o claw che cercano un dispositivo di media gamma che garantisca prestazioni elevate e precise.

Pro: il sensore ottico, molto apprezzato dagli utenti su Amazon, assicura una maggiore stabilità. Ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro: nonostante l'assenza degli inserti laterali, il mouse da gaming Logitech G305 garantisce prestazioni di alto livello. All'interno della guida sono presenti altri modelli con tasti laterali.

Il mouse gaming wireless Logitech G305 è equipaggiato con il sensore ottico HERO ed offre una sensibilità fino a 12.000 DPI con una velocità di tracciamento di 400 IPS. Questo dispositivo è altamente efficiente dal punto di vista energetico: una singola batteria AA dura per più di 250 ore di gioco continuo.

La tecnologia LIGHTSPEED wireless offre una connessione rapida senza lag, con una velocità di aggiornamento di 1 ms.

L'articolo è considerato tra i migliori mouse gaming wireless economici per praticità e funzionalità: il mouse G305 pesa solo 99 grammi e permette un'elevata manovrabilità.

É dotato di un ricevitore nano USB integrato, che lo rende un performante mouse da desktop portatile.

10. Razer Naga Pro

Il miglior mouse gaming MOBA

Consigliato per: i giocatori di livello pro, soprattutto gli appassionati di MOBA e MMO.

Pro: flessibilità di utilizzo, il design accurato garantisce una buona libertà di movimento.

Contro: il prezzo elevato tiene conto delle funzionalità offerte dal dispositivo che lo rendono infatti tra i migliori mouse da gaming del 2023.

Il Razer Naga Pro è un mouse con connessione wireless fluida e reattiva. Ha un layout di pulsanti laterali intercambiabili che lo rende perfetto per i giochi MOBA in cui è necessario premere più comandi simultaneamente e rapidamente.

Si possono scegliere fino a 3 configurazioni di pannelli laterali, con 2, 6 o 12 pulsanti: ognuno di essi offre una buona risposta tattile e acustica.

Il mouse presenta una latenza estremamente bassa e dà la possibilità di cambiare frequenza facilmente. É dotato di una connessione wireless fluida e reattiva, paragonabile a quella di un mouse con cavo. La sua batteria può durare fino a oltre 100 ore.

Il mouse da gioco Razer con impugnatura palm grip dispone di 19+1 pulsanti programmabili, che consentono di assegnare comandi e macro avanzate per un controllo perfetto in qualsiasi situazione di gioco.

Il sensore ottico con DPI fino a 20.000 offre una tracciatura perfetta dei movimenti grazie alle funzioni di sincronizzazione e il cut-off asimmetrico che garantisce una risposta precisa a prova di pixel.

Ogni clic viene attivato in soli 0,2 ms senza ritardo di neutralizzazione del rimbalzo.

Il Razer Naga Pro è particolarmente indicato per i giocatori appassionati di MOBA o MMO che richiedono una grande quantità di pulsanti programmabili per eseguire rapidamente le funzioni. La possibilità di personalizzare il numero e la configurazione dei pulsanti laterali lo rende adatto anche a giochi di strategia e RPG.

Come scegliere il miglior mouse da gaming

I migliori mouse da gaming sono progettati per offrire prestazioni eccezionali ed esperienze di gioco immersive: la loro scelta dipende dal prezzo, dalla marca, dalle preferenze personali e dalle caratteristiche dei modelli (ergonomia, tipo di presa, tipo di sensore, sensibilità, impugnatura e tipo di connessione).

Connessione con cavo USB, wireless, ibrida

I mouse da gaming possono avere 3 tipologie di connessione: quella con cavo USB, wireless o ibrida.

Quella USB, adatta soprattutto ai pro, è la più comune per i mouse da gaming, in quanto fornisce una connessione stabile, affidabile e con latenza minima.

I mouse da gaming wireless, invece, utilizzano il bluetooth per connettersi al computer senza bisogno di cavi, offrendo maggiore libertà di movimento, anche se potrebbero avere una latenza leggermente maggiore rispetto ai mouse dotati di connessione USB.

Questa seconda tipologia è adatta a coloro che preferiscono l'esperienza di gioco senza fili per evitare ingombri o confusione con i cavi sulla scrivania. I mouse wireless consentono maggiore libertà di movimento e possono essere più comodi durante sessioni di gioco prolungate. Possono essere utili anche in situazioni in cui il computer è collegato a una TV o ad un monitor distante dalla posizione del giocatore.

I modelli con connessione ibrida permettono invece di utilizzare il mouse sia con cavo USB sia in modalità wireless.

Sensibilità

Altro elemento importante riguarda la sensibilità e il polling rate. La sensibilità indica la velocità con cui il cursore si muove sullo schermo in risposta ai movimenti del mouse. Una maggiore sensibilità permette che il cursore si sposti più velocemente, mentre una più bassa comporta un movimento più lento.

La sensibilità di un mouse è misurata in DPI o CPI (dots per inch e capture per inch). Un buon mouse da gaming deve essere dotato di sensori di precisione ad alta DPI e con polling rate elevato, per consentire movimenti fluidi e reattività immediata durante il gioco.

Per stabilire se un DPI (dots per inch) per un mouse da gaming sia elevato o meno bisogna assicurarsi che abbiano un DPI regolabile. Se il valore massimo di DPI è alto (ad esempio, 10.000 DPI), allora il mouse è considerato avere un DPI elevato e performante.

Dunque, un parametro di DPI consigliato per un buon settaggio è tra 200 e 2.600 DPI.

Polling rate

Il polling rate indica il numero di volte al secondo in cui il mouse comunica con il computer per inviare le informazioni sulla sua posizione e i clic effettuati. Viene misurato in Hz (Hertz) e rappresenta la velocità con cui il dispositivo aggiorna la sua posizione sullo schermo.

Un polling rate elevato indica che il mouse comunica più frequentemente con il PC, riducendo il ritardo tra i movimenti del dispositivo e la loro visualizzazione sullo schermo: questo si traduce in una maggiore reattività e precisione durante il gioco.

La maggior parte dei mouse da gioco offre polling rate selezionabili, spesso con opzioni come 125Hz, 250Hz, 500Hz e 1000Hz: un polling rate di 1000Hz (ovvero 1000 comunicazioni al secondo) è considerato il valore ottimale per i giochi, poiché offre una risposta quasi istantanea ai movimenti del mouse.

Impugnatura

Esistono tre diverse tipologie di presa: la palm grip è la classica presa, con l'indice e il medio sui tasti principali e il palmo poggiato sul telaio. Per questo tipo di presa è consigliabile scegliere mouse larghi con un ampio guscio per un comfort ottimale.

La fingertip grip, come suggerisce il nome, coinvolge solo i polpastrelli per controllare il mouse senza poggiare la mano. Questa presa potrebbe non essere comoda per tutti, ed è apprezzata soprattuto dai giocatori di livello pro.

La claw grip si adatta meglio a mouse di dimensioni più piccole: il palmo della mano si appoggia solo sulla punta posteriore del dispositivo, mentre le dita si piegano ad artiglio per premere i tasti.

Chi sceglie un'impugnatura fingertip o claw grip tende ad apprezzare soprattutto mouse da gaming leggeri per una maggiore comodità. Quelli più pesanti sono utilizzati soprattutto nei giochi di strategia in tempo reale (RTS) o i giochi MOBA, dove è importante la precisione nei clic e nei movimenti controllati. I player con uno stile di presa palm grip preferiscono solitamente mouse pesanti in quanto offrono una sensazione più stabile.

Sensori

I sensori, ottici o laser, sono due tipologie di dispositivi che servono per tracciare i movimenti del mouse. Essi si differenziano tra loro nel modo in cui interagiscono con le superfici d'appoggio e questo può influire sulla precisione di gioco.

Il sensore ottico è dotato di luce led ed è più adatto per tracciare i movimenti su superfici opache e non riflettenti, come i tappetini per mouse in tessuto. Hanno una precisione elevata, offrono una buona tracciabilità e una risposta precisa durante il gioco.

Quello laser è ad infrarossi ed è generalmente più sensibile alle differenze di superficie, inclusi materiali riflettenti come vetro, plastica lucida o superfici lucide.

In queste condizioni, il sensore potrebbe avere difficoltà a rilevare con precisione i movimenti e potrebbero verificarsi piccoli salti o imprecisioni nel puntamento.

Generalmente, i mouse da gioco con sensore laser hanno una potenza di tracciamento 20 volte superiore a quella di un tipico mouse ottico.

Numero di tasti

Il numero di tasti di un mouse da gioco va da un minimo di due-tre fino ad un massimo di dieci o più.

I più comuni sono il "tasto sinistro e destro": pulsanti principali che vengono utilizzati per fare clic su oggetti o selezionare elementi sullo schermo.

Il tasto centrale (rotella di scorrimento) è utilizzato per scorrere in su e in giù nelle pagine o per funzioni di zoom.

A seguire vi è il DPI: tasto per regolare la sensibilità del cursore del mouse durante il gioco.

I pulsanti laterali sono solitamente posizionati sul lato sinistro del mouse e possono essere personalizzati per funzioni specifiche o comandi rapidi.

Marche

La marca può essere un aspetto importante da prendere in considerazione quando si sceglie un mouse da gaming: brand ben noti e rispettati nel settore spesso hanno una reputazione consolidata e quindi sono da considerare molto affidabili. Le migliori marche possono offrire maggiore compatibilità con piattaforme specifiche o software di gioco.

Come per le tastiere da gaming, per una maggiore e più fedele qualità, è consigliabile scegliere mouse da gioco delle migliori marche come: Razer, Logitech, HyperX, HP e SteelSeries.

Tuttavia, non bisogna limitarsi esclusivamente alle marche più famose: il mercato dei mouse da gaming è ampio e ci sono molti produttori più piccoli ma altrettanto validi che offrono prodotti eccellenti a prezzi competitivi. Il consiglio è di effettuare una ricerca approfondita, leggere recensioni da fonti affidabili, confrontare specifiche tecniche e caratteristiche tra i diversi modelli.

Tipologia di gioco e design

La scelta molto spesso è correlata alla tipologia di gioco preferita: alcuni giochi richiedono una maggiore precisione e tempi di risposta più rapidi. Ad esempio, negli sparatutto in prima persona (FPS) i gamer protendono spesso per mouse più leggeri con sensori ad alta precisione e polling rate elevato (frequenza, misurata in hertz, con cui il mouse comunica la sua posizione al computer) per movimenti più fluidi e precisi.

Chi gioca ai MOBA (multiplayer online battle arena) preferisce invece mouse con pulsanti programmabili per muoversi rapidamente, mentre gli appassionati di giochi strategici scelgono spesso mouse con rotellina scroller per facilitare lo zoom e la navigazione sulla mappa.

Ogni player ha gusti differenti: alcuni preferiscono mouse con un design più aggressivi e ricchi di luci; altri sono più attratti dallo stile minimalista e monocolore, così come molti optano per una texture più liscia, invece di un rivestimento antiscivolo più ruvido.

Le caratteristiche tecniche dei mouse da gaming sono studiate ad hoc per massimizzare le prestazioni e il comfort durante il gioco, garantendo ai giocatori un controllo preciso e reattivo per ottenere il massimo dal proprio gameplay. Ecco nel dettaglio tutti i fattori da prendere in considerazione.

Quanto costa un mouse da gaming?

Come abbiamo visto, la scelta di un mouse da gaming può essere influenzata da diversi fattori e il prezzo è sicuramente uno dei principali. La leva del prezzo è fondamentale in quanto determina spesso la qualità, le prestazioni e le funzionalità del mouse. Per i giocatori occasionali o di basso livello, un mouse di fascia medio-bassa potrebbe essere più che soddisfacente. D'altra parte, i pro, che trascorrono molte ore al giorno davanti al PC, potrebbero valutarne uno di fascia alta per massimizzare le prestazioni e il livello di comfort.

Pertanto, è consigliabile trovare un buon equilibrio tra le esigenze personali e il budget disponibile per effettuare la scelta migliore. É molto importante leggere recensioni, confrontare specifiche e confrontare le opzioni disponibili per prendere una decisione più consapevole.

Di solito, i mouse da gaming di bassa fascia hanno un valore compreso tra i 15–50 euro, mentre quelli di fascia media si aggirano intorno ai 50-100 euro. I modelli di fascia alta, con caratteristiche avanzate, possono superare i 100 euro.