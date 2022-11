eDays di eBay: fino al 70% di sconto su smartphone, TV e informatica

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In occasione della settimana del Black Friday, dal 18 novembre al 4 Dicembre 2022, eBay lancia i Cyber eDays, giorni ricchi di promozioni imperdibili su tantissimi dispositivi tech, in sconto fino al 70%.

Se avete intenzione di acquistare un cellulare, un notebook o un televisore nuovo a prezzi più che vantaggiosi, perché non approfittarne? Potrebbe essere anche un'ottima idea per anticiparsi sui regali di Natale e stupire i vostri amici e parenti con un dono tecnologico.

Di seguito, vi proponiamo le promozioni eBay più convenienti su smartphone, TV e informatica: dal televisore Philips al tablet Samsung, passando per l'iPhone 12 5G e per lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro, per risparmiare fino a 500 €.

Promozioni per i Cyber eDays su smartphone, TV e informatica

Ma quali sono le occasioni da non perdere durante i Cyber eDays? Ecco una selezione degli sconti eBay più convenienti su notebook, televisori, cellulari e non solo, dei migliori marchi: Philips, Samsung, Xiaomi, Apple e tanto altro.

-50% (-160 €) sulla TV Philips 32PHS6605: adatto a qualsiasi ambiente e arredamento, questa smart tv Philips è caratterizzata da un display LCD retroilluminato a LED da 32 pollici. È dotato anche di funzioni intelligenti accessorie, come la navigazione web, la clonazione schermo e la guida elettronica ai programmi.

-43% (-498 €) su notebook HP 250 g8: dotato di schermo da 15,6 pollici, questo notebook è adatto sia per il lavoro che per l'utilizzo personale. Monta una RAM da 16 GB e ha una memoria SSD da 512 GB. Presenta un processore efficiente e veloce, di tipo Intel Core i7 di undicesima generazione.

-43% (-120 €) sul tablet Samsung Galaxy Tab A8: con uno schermo da 10,5 pollici e un processore Octa-core, questo tablet è funzionale e veloce. Monta una RAM da 4 GB e ha una memoria esterna da 64 GB, espandibile.

-40% (-130 €) sulla TV SABA SA40S77A11: adatta a tutti i tipi di ambienti, questa smart tv, dal design lineare ed elegante, ha uno schermo da 40 pollici e un display LCD retroilluminato a LED, con risoluzione massima pari a 1080p (FHD).

-38% (-458 €) sul notebook HP ProBook 440: dotato di processore ultra veloce ed efficiente, questo notebook monta un processore Intel Core i7 di undicesima generazione. Ha uno schermo da 14 pollici e una capacità di archiviazione notevole, pari a 512 GB, oltre alla RAM da 8 GB.

-38% (-230 €) sulla TV Samsung UE50AU7090UXZT: per un'esperienza di visione realistica ed immersiva, questa smart TV monta un display UHD 4K da 50 pollici, con risoluzione massima di 3840 x 2160 pixel. Restituisce colori nitidi e brillanti, oltre a un audio limpido, in formato Dolby Digital Plus.

-33% (-80 €) sul monitor gaming LG UltraGear: perfetto per gli appassionati di gaming, il monitor LG è di tipo LCD con retroilluminazione a LED, da 27 pollici e risoluzione massima pari a1920 x 1080 pixel (UHD). È ideale da collegare al proprio portatile, per vivere un'esperienza di gioco realistica e immersiva.

-31% (-110 €) sullo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro: un'idea perfetta da regalare o regalarsi a Natale, questo smartphone è dotato di un sistema a tripla fotocamera con risoluzione massima di 108 MP. Monta una RAM da 6 GB e una memoria esterna di 128 GB, espandibile con MicroSD.

-30% (-130 €) sulla TV Hisense 55A6CG: con uno schermo da 55 pollici e un display con risoluzione UHD 4K, questa smart tv offre un'esperienza di visione straordinaria, grazie alla tecnologia Dolby Vision, che restituisce colori nitidi e brillanti.

-28% (-100 €) su Motorola Edge 20: dotato di sistema a tripla fotocamera, con risoluzione massima pari a 32 MP, questo smartphone Android è funzionale e veloce. È dotato di schermo da 6,7 pollici, maneggevole e compatto. Monta un processore veloce Qualcomm Snapdragon.

-21% (-190 €) su Apple iPhone 12 5G: tra i cellulari più potenti sul mercato, l'iPhone 12 non ha bisogno di tante presentazioni. Dotato di display OLED all‑screen da 6,1, ha un design compatto e maneggevole. Ha un sistema a doppia fotocamera da 12 MP con grandangolo e ultra-grandangolo e tantissime altre funzionalità, assicurate dal processore A14 Bionic.

-18% (-120 €) sull'Apple iPhone 11 128 GB: dotato di sistema a doppia fotocamera, con grandangolo e tecnologia di autofocus in condizioni di scarsa luminosità, questo dispositivo Apple permette di girare foto e video professionali. Possiede una memoria da 128 GB.