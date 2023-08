Virgin Galactic, oggi il volo turistico nello spazio di mamma, figlia e un ex olimpionico: come sarà Il lancio dallo Spaceport America in New Mexico è programmato per oggi 10 agosto a partire dalle ore 11:00 EDT (le 17:00 in Italia). Ecco cosa c’è da sapere.

A cura di Valeria Aiello

Lo spazioplano VSS Unity accende il suo sistema di propulsione / Credit: Virgin Galactic

Nuova storica missione per la Virgin Galactic, la società americana di voli spaziali del magnate degli affari Richard Branson, che oggi, 10 agosto 2023, vede un totale di sei persone, di cui tre turisti, salire su un volo spaziale suborbitale a bordo del veicolo riutilizzabile VSS Unity. La missione, denominata Galactic-2, fa seguito al primo volo commerciale spaziale di Virgin Galactic che lo scorso giugno ha coinvolto anche tre italiani. Il nuovo lancio, che rappresenterà a tutti gli effetti il primo volo turistico nello spazio per la compagnia americana, è previsto a partire dalle 11:00 EDT (le 17:00 in Italia): la Virgin Galactic coprirà in live streaming sul suo sito la diretta dell’intera missione, il cui lancio avverrà dallo Spaceport America in New Mexico.

Tre turisti spaziali a bordo della VSS Unity di Virgin Galactic

Come premesso, l’equipaggio a bordo dello spazioplano VSS Unity, sarà formato da sei persone, di cui tre privati cittadini: Anastasia Mayers e sua madre, Keisha Schahaff, che hanno vinto i biglietti alla lotteria, e l’ex olimpionico Jon Goodwin, che ha gareggiato in canoa ai Giochi del 1972 a Monaco e acquistato per 250.000 dollari il biglietto per il volo suborbitale nel 2005. Insieme a loro ci saranno l’istruttrice capo astronauta della compagnia, Beth Mosé, che ha addestrato i tre passeggeri privati al volo, il comandante CJ Sturckow, ex astronauta della NASA, e la pilota Kelly Latimer, la prima donna a ricoprire il ruolo di pilota presso l’Armstrong Flight Research Center della NASA.

Nella missione Galactic-02 di oggi, i tre turisti spaziali stabiliranno diversi record: la signora Schahaff e sua figlia Anastasia saranno la prima coppia madre-figlia a volare nello spazio, nonché le due prime persone originarie dei Caraibi a cimentarsi in quest’esperienza. L’ex olimpionico Goodwin, dimostrerà invece che né la sua età (80 anni) né il morbo Parkinson sono un limite per questo tipo di missioni. Sarà infatti la seconda persona con il morbo di Parkinson a raggiungere il limite dello spazio.

Galactic-2, il nuovo volo spaziale suborbitale della Virgin Galactic

Il decollo dello spazioplano VSS Unity, pianificato a partire dalle 11:00 EDT (le 17:00 orario italiano), avverrà dallo Spaceport America di Truth or Consequences, nel New Mexico. Il veicolo spaziale sarà sollevato dall’aereo da trasporto di Virgin Galactic, VSM Eve, che vedrà al comando Mike Masucci, ex tenente colonello nell’aeronautica degli Stati Uniti, insieme al pilota Nicola Pecile, ex tenente colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana.

L’aereo VSM Eve trasporterà lo spazioplano VSS Unity a un’altitudine di circa 50.000 piedi (15.000 metri), per poi sganciarsi. A quel punto la VSS Unity accenderà il suo sistema di propulsione e raggiungerà lo spazio suborbitale, a circa 53 miglia (85 km) sopra la Terra, dove i passeggeri avranno alcuni minuti per sperimentare l’assenza di gravità e ammirare la curvatura del pianeta.

La Virgin Galactin non ha comunicato la durata esatta della missione. Durante il primo volo commerciale, Galactic-01 dello scorso giugno, è trascorsa circa un’ora e mezza tra il decollo di VME Eve e l’atterraggio di VSS Unit, che tornerà sulla Terra, atterrando sempre allo Spaceport America del New Mexico.