Vaccini contro il vaiolo delle scimmie, quali sono in commercio e quanto sono efficaci Vaccini contro il vaiolo delle scimmie sono già disponibili: ecco quali sono, come funzionano e quanto sono efficaci contro l’infezione.

A cura di Andrea Centini

I contagi da vaiolo delle scimmie (monkeypox) continuano ad aumentare giorno dopo giorno in Europa e in America e in alcuni Paesi si inizia a fare scorta di vaccini, tra gli strumenti più efficaci per contenere potenziali focolai e complicazioni dell'infezione, come dimostra (anche) l'esperienza maturata durante la pandemia di COVID-19. Non a caso l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) ha iniziato a proporre il vaccino antivaioloso a tutti i contatti stretti dei pazienti con diagnosi confermata, nel contesto della somministrazione pre e post esposizione al patogeno, un virus a DNA del genere Orthopoxvirus appartenente famiglia Poxviridae. Poiché il vaiolo delle scimmie e il vaiolo umano sono molto simili, per prevenire entrambe le malattie si somministra il medesimo vaccino, nonostante la seconda sia decisamente più aggressiva e letale della prima (fortunatamente è stata eradicata da decenni). Chi fece il vaccino antivaioloso all'epoca risulta protetto anche dal vaiolo delle scimmie, mentre la popolazione giovane nata dopo l'abolizione risulta scoperta. Ma quali sono i vaccini oggi disponibili in commercio? E qual è la loro efficacia?

Il vaccino MVA-BN (Imvanex)

Innanzitutto è doveroso sottolineare che il vaccino antivaioloso fino ad oggi non era disponibile per il pubblico generale in Occidente, per il semplice fatto che il vaiolo umano è stato eradicato (in Italia la vaccinazione è stata sospesa nel 1977 e abolita nel 1981) e che il vaiolo delle scimmie è una patologia endemica dei Paesi dell'Africa occidentale e centrale. Ma alla luce del rischio di focolai emergenti – come quello verificatosi negli USA nel 2003 -, del potenziale rischio di attacchi bioterroristici e comunque della necessità di proteggere il personale sanitario e le persone dove la patologia è presente, le case farmaceutiche hanno continuato a sviluppare vaccini. Il più recente, approvato dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) nel 2013, è il vaccino antivaioloso MVA-BN, conosciuto in Europa anche come Imvanex e negli Stati Uniti come JYNNEOS / Imavune. Nel 2019 è stato approvato dalla Food and Drug Adiministration (FDA) come vaccino specifico contro il monkeypox. L'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive (NIAID) americano specifica che si tratta di un vaccino vivo ma non replicante, basato sul “ceppo di Ankara” di terza generazione. Il virus viene attenuato attraverso molteplici passaggi nei fibroblasti embrionali di pollo, “con conseguente perdita sostanziale del suo genoma”, come indicato dall'UKHSA in un documento. Tale passaggio previene gli effetti collaterali noti dei vaccini replicanti. L'Imvanex, sviluppato dalla casa biofarmaceutica danese Bavarian Nordic, viene somministrato attraverso due iniezioni sottocutanee, che non lasciano la lesione sulla pelle come la vaccinazione "classica" contro il vaiolo. La seconda dose viene effettuata a quattro settimane dalla prima. L'inoculazione non lascia In uno studio sui macachi cinomolghi il vaccino è risultato efficace al 100 percento nel prevenire la morte dopo l'esposizione a una dose letale di vaiolo, mentre studi condotti sulle popolazioni umane hanno rilevato un'efficacia dell'85 percento nel prevenire l'infezione. Il farmaco è risultato sicuro e ben tollerato; reazioni al sito dell'iniezione e sintomi simili-influenzali lievi e passeggeri gli effetti collaterali più comuni.

Il vaccino ACAM200

Approvato dalla FDA negli Stati Uniti ma non dall'EMA in Europa, l'ACAM200 è un vaccino contro il vaiolo umano di seconda generazione – efficace anche contro il vaiolo delle scimmie – sviluppato dalla multinazionale farmaceutica francese Sanofi Pasteur Biologics Co. Il farmaco è stato autorizzato nell'agosto del 2007 e si ritiene che negli USA vi sia una scorta strategica di oltre 200 milioni di dosi, conservata per prevenire potenziali attacchi bioterroristici. Il vaiolo umano è infatti contemplato tra le possibili armi biologiche. Il farmaco si basa su una preparazione di virus vivi che viene inoculata pungendo e graffiando la pelle, operazione che lascia la caratteristica lesione ben visibile sulle braccia di chi ha dai 50 anni in su. “Il virus che cresce nel sito di questa lesione da inoculo può essere diffuso ad altre parti del corpo o anche ad altre persone. Gli individui che ricevono la vaccinazione con ACAM2000 devono prendere precauzioni per prevenire la diffusione del virus vaccinale”, specificano i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) degli Stati Uniti in un comunicato. Tra gli effetti collaterali comuni si segnalano “febbre, mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, linfonodi ingrossati, malessere generalizzato, affaticamento e seria eruzione cutanea”, ma sono possibili anche reazioni avverse severe, sebbene siano rare. L'efficacia contro il vaiolo delle scimmie è considerata simile a quella dell'Imvanex. In uno studio condotto su centinaia di pazienti la concentrazione di anticorpi neutralizzanti è tuttavia risultata superiore in quelli trattati con l'Imvanex.