Uovo gigante deposto da una gallina in Salento: come si spiega e qual è il record L'uovo, che pesa 193 grammi, più del triplo di un uovo normale, è stato mostrato sui social dall'allevatore: "Mai visto nulla di simile". Non è però l'uovo di gallina più grande mai deposto: il record mondiale resiste dal 1956.

A cura di Valeria Aiello

L'uovo gigante deposto da una gallina nel Salento: pesa 193 grammi. Non è però l'uovo più grande mai deposto da una gallina. Il primato spetta a uovo deposto nel 1956 nel New Jersey (Stati Uniti): pesava ben 454 grammi. Credit: Facebook/Fattoria La Vegliese

Una gallina ha deposto un uovo come “mai visto in tanti anni di produzione”. A mostrarlo sui social è un allevatore avicolo del Salento che, nel giorno dell’Epifania, si è ritrovato davanti a un uovo gigante, dal peso di 193 grammi, più del triplo di un normale uovo medio (60 grammi).

La befana, dice l’allevatore, avrebbe quindi deciso di portare un regalo speciale alla sua fattoria. “A chi ha donato calze sfarzose colorate piene e strapiene di dolciumi, e a chi quest’uovo maestoso, immenso, fuori da ogni regola di fisica. Mai visto, in tanti anni di produzione, un uovo di gallina così grande”. Ma, doni della befana a parte, come si spiega un uovo così grande? Secondo il responsabile dell’allevamento, un sito di produzione biologica della Fattoria La Vegliese, in provincia di Lecce, l’uovo gigante potrebbe essere ricondotto alle buone pratiche con le quali le galline vengono allevate da oltre vent’anni.

È però anche vero che, sporadicamente, una gallina può fare uova più grandi del normale, spesso con due tuorli all’interno, oppure che hanno un altro uovo all’interno. Proprio come fatto notare sui social da alcuni utenti, che hanno chiesto di vedere l’uovo aperto.

Al momento, tuttavia, il mistero del contenuto dell’uovo non è stato ancora svelato. Ciò che è però certo che l’uovo gigante non è il più grande mai deposto da una gallina. Il record mondiale per l’uovo più grande resiste addirittura dal 1956. A deporlo fu una gallina del New Jesey, negli Stati Uniti: una volta sulla bilancia, il peso dell’uovo era di ben 454 grammi. Un primato difficile da battere per la gallina salentina che, magari per Pasqua, potrebbe decidere di stupire nuovamente tutti e, chissà, di aggiudicarsi un posto nel libro dei primati.