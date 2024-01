Una sfera di fuoco illumina il cielo di Berlino: il video dell’asteroide che colpisce l’atmosfera Il corpo celeste con un diametro di circa 1 metro, non ha rappresentato nessun pericolo. Secondo il Minor Planet Center (Mpc), l’asteroide è stato scoperto poche ore prima dall’astronomo ungherese Krisztián Sárneczky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una scia di fuoco ha squarciato il cielo. Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio, un piccolo asteroide si è scontrato con l’atmosfera terrestre. È caduto alle 00:32, ora locale, vicino a Nennhausen nel distretto di Havelland, ed è stato avvistato anche a Lipsia e Praga. L'asteroide è stato elencato come 2024 BX1. Secondo il Minor Planet Center (Mpc), il corpo celeste è stato scoperto poche ore prima dall'astronomo ungherese Krisztián Sárneczky, che ha già rintracciato più di 360 asteroidi. La Nasa, prima dell'impatto, in un post su X ha scritto: "Un piccolo asteroide si disintegrerà come una palla di fuoco innocua a ovest di Berlino vicino a Nennhausen a breve alle 1:32 CET. Chi guarderà in alto lo vedrà se è chiaro!".

L'asteroide con un diametro di circa 1 metro, non ha rappresentato nessun pericolo, era infatti troppo piccolo per causare danni. "La velocità di ingresso relativamente bassa potrebbe aver formato meteoriti", ha spiegato alla testata Spiegel Richard Moissl, fisico che dirige il dipartimento per la protezione del pianeta contro gli impatti di asteroidi presso l’Agenzia Spaziale Europea. Dopo l'impatto infatti sono stati ritrovati alcuni frammenti di meteorite caduti, alcuni pesano poche centinaia di grammi, altri più di un chilogrammo. Secondo gli esperti nei prossimi giorni i "cacciatori di meteoriti" cominceranno a cercare i frammenti caduti. Infatti, come spiega la testata Bild, i detriti potrebbero valere diverse centinaia di migliaia di euro.

Gli asteroidi Near-Earth

Gli asteroidi sono corpi celesti, composti principalmente di roccia o metallo, che orbitano intorno al Sole. Le dimensioni variano, gli asteroidi possono avere un diametro di qualche metro, come nel caso di 2024 BX1, ma raggiungere anche centinaia di chilometri.

Leggi anche Le splendide immagini dell'eclissi solare anulare del 14 ottobre 2023

Per la comunità scientifica sono molto interessanti gli asteroidi “Near-Earth". Rientrano in questa categoria tutti i corpi celesti del Sistema Solare che orbitano in prossimità della Terra. Per convenzione, un asteroide viene classificato come Near Earth se si trova a una distanza inferiore a 1,3 unità astronomiche (UA). Questi corpi celesti vengono monitorati costantemente a causa del potenziale pericolo di impatto con la Terra.

Non è la prima volta

Ad aprile 2023 una sfera di fuoco aveva illuminato il cielo di Elmshorn, Germania, ed era stato trovato un detrito dell'asteroide nel giardino di un'abitazione. In Francia, invece, a metà febbraio, un meteorite con il diametro di 1 metro si era scontrato con l'atmosfera terrestre, anche in quel caso era già stato notato poche ore prima. Nei giorni successivi, sono stati ritrovati 12 frammenti in Normandia.