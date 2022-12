Un misterioso oggetto è stato appena scoperto su una spiaggia della Florida Lungo almeno 25 metri, è spuntato dalla sabbia di Daytona Beach Shores, nella contea di Volusia, durante la bassa marea di lunedì: “Non siamo sicuri di cosa sia”.

Il lungo oggetto che sporge dalla sabbia a Daytona Beach Shores / Credit: Contea di Volusia

Un lungo oggetto di legno e metallo, emerso dalla sabbia di Daytona Beach Shores, nella contea di Volusia, in Florida, è stato appena scoperto dai residenti della zona durante la bassa marea di lunedì. I funzionari della contea, in una serie di dichiarazioni, hanno spiegato di non aver ancora identificato di cosa si tratti e che il misterioso oggetto è stato individuato dopo le massicce erosioni causate dall’uragano Nicole, che ha squarciato la Florida il mese scorso, e dall’uragano Ian , che ha colpito lo Stato a settembre. Anche le continue maree e il mare agitato avrebbero avuto un ruolo nel ritrovamento dell’oggetto, a sud di Frank Rendon Park.

“Non vedevamo un’erosione di questo tipo da molto tempo – ha dichiarato Tammy Malphurs, vice capo della sicurezza della spiaggia di Volusia – . Non siamo sicuri di cosa sia, ma è un grosso pezzo di detriti, probabilmente lungo dai 25 ai 30 metri”. Al momento, riporta il New York Times, l’oggetto non è stato recintato, perché durante l’alta marea viene sommerso dall’acqua. “La squadra archeologica subacquea statale è stata informata di indagare ulteriormente” ha precisato Kevin Captain, portavoce del governo della contea di Volusia.

Le lunghe file di pezzi di legno che spuntano dalla sabbia / Daytona Beach Shores

La scoperta ha acceso la curiosità dei residenti, che sulla sua cui origine hanno formulato diverse teorie. Alcuni pensano che si tratti di una barriera, altri di un vecchio molo sommerso, o forse di una tribuna per spettatori, che risalirebbe a quando le gare NASCAR si facevano sulla spiaggia. “È un mistero – ha aggiunto la signora Malphurs – . In tanti pensano pure che sia una vecchia nave di qualche tipo”.

Gli archeologi esamineranno l’oggetto in settimana e solo allora avremo un’idea di cosa sia realmente. In ogni caso, per le coste della Florida non sarebbe la prima volta che antichi relitti o oggetti preziosi emergono dalla sabbia. Nel 2020, una coppia che camminava lungo Crescent Beach notò alcune travi e dei bulloni, che si rivelarono essere i resti di una vecchia nave, probabilmente la Caroline Eddy, che solcava l’Atlantico nel XIX secolo. Anche nel 2021, uno studente delle superiori si imbattè in una rara moneta d’oro risalente al 1715, a sud di Turtle Trail Beach e, successivamente, un uomo dissotterrò un anello di diamanti del valore di circa 40.000 dollari, a St. Augustine. “Ogni tanto salta fuori qualcosa e di solito possiamo dire di cosa si tratti – ha concluso la signora Malphurs – Ma questa volta, non lo possiamo proprio confermare”.