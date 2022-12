Un innovativo vaccino a mRNA personalizzato dimostra efficacia contro il cancro della pelle Lo indicano i primi dati della sperimentazione scientifica di fase 2b su 157 pazienti con melanoma metastatizzato.

A cura di Valeria Aiello

Risultati “molto incoraggianti” nella cura del cancro sono stati raggiunti da un innovativo vaccino a mRNA progettato contro il melanoma, la forma più grave di tumore della pelle. La formulazione, che ha la caratteristica di essere personalizzata a seconda della mutazione tumorale del paziente, è stata sviluppata dall’azienda americana Moderna in collaborazione con Merck, che nelle ultime ore ha rilasciato i primi dati della sperimentazione clinica di fase 2b (Keynote-942) che ha coinvolto 157 pazienti con melanoma di stadio III/IV, i cui tumori sono stati rimossi chirurgicamente prima del trattamento. I pazienti che hanno ricevuto il vaccino insieme a Keytruda, un farmaco immunoterapico anti-PD-1, hanno avuto una riduzione del 44% del rischio di recidiva o morte rispetto ai pazienti che hanno ricevuto il solo Keytruda.

Sulla scia di questi risultati, il cui intero set di dati verrà presentato alle autorità di regolamentazione e condiviso in occasione della prossima conferenza medica sull’oncologia, le due aziende prevedono di avviare nel 2023 uno studio di fase 3 nei pazienti con melanoma. “I risultati di oggi sono molto incoraggianti per il campo del trattamento del cancro – ha dichiarato in una nota Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna – . L’mRNA è stato trasformativo per il Covid e ora, per la prima volta in assoluto, abbiamo dimostrato il suo potenziale nell’avere un impatto sui risultati di uno studio clinico randomizzato sul melanoma”.

La piattaforma a mRNA utilizzata per questo vaccino contro il cancro (mRNA-4157-P201) è simile a quella utilizzata per i vaccini a mRNA contro il Covid prodotti da Pfizer-BioNTech o Moderna. Tuttavia, mentre i vaccini a mRNA funzionano trasportando le istruzioni genetiche che dicono all’organismo di produrre particolari proteine che innescano la risposta immunitaria che saprà poi riconoscere e combattere il coronavirus, il vaccino contro il cancro a base di mRNA insegna all’organismo a prendere di mira le proteine anormali associate al cancro. Poiché ogni cancro ha una firma mutazionale unica, il vaccino di ogni individuo viene personalizzato, dunque progettato e prodotto sulla base della sequenza del DNA tumorale del paziente.

“I risultati di questa sperimentazione sono entusiasmanti per il settore – ha Jeffrey Weber, ricercatore principale dello studio e vicedirettore del Perlmutter Cancer Center presso la New York University Langone – . Questi dati forniscono la prima prova che possiamo migliorare i tassi di sopravvivenza libera da recidiva raggiunti dal blocco PD-1 nel melanoma resecato ad alto rischio. Questi risultati forniscono anche la prima prova randomizzata che un approccio neoantigenico personalizzato può essere utile nel melanoma”.