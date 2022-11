Un farmaco rivoluzionario segna una nuova era nel trattamento del diabete di tipo 1 Si tratta del teplizumab, un medicinale immunoterapico che agisce affrontando la causa della condizione, piuttosto che i soli sintomi.

A cura di Valeria Aiello

Un farmaco rivoluzionario, che ha dimostrato di ritardare lo sviluppo del diabete di tipo 1, è stato approvato dalle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, segnando una nuova era nel trattamento di questa malattia autoimmune. Si tratta del teplizumab, un medicinale immunoterapico che agisce affrontando la causa del diabete di tipo 1, il che può essere molto significativo, in particolare per i pazienti più giovani, che possono evitare di assumere l’insulina quotidianamente e monitorare regolarmente il livello di zuccheri nel sangue.

Anche se può manifestarsi a qualsiasi età, il diabete di tipo 1 è infatti prevalentemente diagnosticato nei bambini e nei giovani adulti. Ed è per questa ragione che è anche denominato diabete infantile, sebbene i carsi di insorgenza in età adulta non siano rari. La malattia è causata dalla produzione di autoanticorpi che attaccano e distruggono le cellule Beta del pancreas, deputate alla produzione di insulina, Ciò riduce – fino ad azzerare completamente – , la produzione di questo ormone, il cui compito è di regolare l’utilizzo del glucosio da parte delle cellule, comportando una situazione di eccesso di glucosio nel sangue, chiamata iperglicemia.

Come funziona il teplizumab per il trattamento del diabete di tipo 1

Il farmaco, che viene somministrato mediante infusione endovenosa una volta al giorno, per 14 giorni consecutivi, lega determinate cellule del sistema immunitario, ritardando la progressione della malattia. “Può disattivare le cellule immunitarie che attaccano le cellule produttrici di insulina, aumentando al contempo la percentuale di cellule che aiutano a moderare la risposta immunitaria – spiega la Food and Drug Administration (FDA) in una nota- . L’approvazione odierna di una terapia di prim’ordine aggiunge un’importante nuova opzione terapeutica per alcuni pazienti a rischio”.

Indicato per ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1 in stadio 3 negli adulti e nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 8 anni che attualmente hanno il diabete di tipo 1 in stadio 2, il farmaco – approvato negli Stati Uniti con il nome commerciale di Tzield – è stato testato in uno studio clinico, che ha valutato sicurezza e l’efficacia in 76 pazienti con diabete di tipo 1 in stadio 2. Nello studio, i pazienti hanno ricevuto in modo casuale Tzield o un placebo una volta al giorno tramite infusione endovenosa per 14 giorni.

I risultati della sperimentazione hanno mostrato che su in un periodo medio di 51 mesi, il 45% dei 44 pazienti che hanno ricevuto Tzield ha sviluppato diabete di tipo 1 allo stadio 3, a fronte del 72% dei 32 pazienti che hanno ricevuto un placebo. Nei pazienti trattati con Tzield, il tempo medio di diagnosi di diabete di tipo 1 in stadio 3 è stato di 50 mesi rispetto a 25 mesi nei pazienti che avevano ricevuto un placebo. Gli effetti indesiderati più comuni del farmaco hanno incluso livelli ridotti di alcuni globuli bianchi, eruzioni cutanee e mal di testa.