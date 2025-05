video suggerito

Cos'è il diabete di tipo 5, la nuova forma di diabete ufficialmente riconosciuta: sintomi e in cosa è diverso Il diabete di tipo 5 è una forma di diabete legata alla malnutrizione, ufficialmente riconosciuta dalla Federazione Internazionale del Diabete: a differenza del diabete di tipo 1 o di tipo 2 e altre forme di diabete, il diabete di tipo 5 è causato da uno sviluppo pancreatico alterato dovuto a denutrizione cronica. Si manifesta con sintomi che includono aumento dell'urinazione, sete, stanchezza e debolezza.

A cura di Valeria Aiello

Il diabete di tipo 5 è una nuova forma di diabete ufficialmente riconosciuta dall’International Diabetes Federation (IDF), caratterizzata da una grave carenza di insulina e da uno scarso controllo metabolico: a differenza delle altre forme di diabete, come il diabete di tipo 1, il diabete di tipo 2, il diabete gestazionale e altre forme più rare di diabete, il diabete di tipo 5 è correlato alla malnutrizione, soprattutto durante l’infanzia e l’adolescenza.

I sintomi del diabete di tipo 5 sono simili a quelli delle altre forme di diabete che determinano livelli di glucosio nel sangue molto alti, e includono aumento dell’urinazione, sete, stanchezza, nausea e basso peso corporeo. Il diabete di tipo 5 è causato dallo sviluppo alterato del pancreas, dovuto a carenze nutrizionali a lungo termine: l’IDF stima che più di 20-25 milioni di persone in tutto il mondo soffrano di diabete di tipo 5, spesso erroneamente diagnosticato come di diabete di tipo 1 o 2.

Cos’è il diabete di tipo 5

Il diabete di tipo 5, noto anche come diabete da grave carenza di insulina (severe insulin deficient diabetes, SIDD) o diabete correlato alla malnutrizione, è una forma di diabete recentemente riconosciuta dall’International Diabetes Federation (IDF), distinta dal diabete di tipo 1 o di tipo 2 e altre forme di diabete.

Il diabete di tipo 5 è causato da un alterato sviluppo del pancreas, che determina bassi livelli di insulina nel sangue: come patologia si riscontra negli adolescenti e nei giovani adulti magri e denutriti, principalmente nei Paesi a basso e medio reddito di Asia e Africa. Secondo le stime dell’IFD, circa 20-25 milioni di persone nel mondo soffrono di diabete di tipo 5.

“Sebbene questa forma di diabete sia stata osservato per oltre 70 anni, è stato ampiamente trascurata nei dibattiti sulla salute globale – ha evidenziato l’IFD – . La condizione è stata notata per la prima volta a metà del XX secolo ed è stata spesso erroneamente classificata come diabete di tipo 1 o 2. In precedenza, le teorie prevalenti suggerivano che la si sviluppasse a causa della resistenza all’insulina. Tuttavia, negli ultimi anni, una nuova ricerca, guidata dalla dott.ssa Meredith Hawkins, endocrinologa e direttrice fondatrice del Global Diabetes Institute presso l’Albert Einstein College of Medicine di New York, ne ha confermato il distinto profilo metabolico”.

Quali sono i sintomi del diabete di tipo 5

I sintomi del diabete di tipo 5 sono molto simili a quelli delle altre forme di diabete caratterizzate da grave carenza di insulina, l’ormone che permette al glucosio (zucchero nel sangue) di entrare nelle cellule per fornire loro energia: in presenza di bassi livelli di insulina, il glucosio si accumula nel flusso sanguigno (iperglicemia), determinando inizialmente un senso di stanchezza e sete eccessiva.

I sintomi del diabete di tipo 5 possono includere:

un basso indice di massa corporea

aumento della sete

bisogno di urinare spesso

stanchezza

nausea

vista annebbiata

formicolio alle mani o piedi

minore resistenza allo sforzo fisico

lenta guarigione di tagli e ferite

Perché il diabete di tipo 5 è diverso dalle altre forme di diabete

A differenza di altre forme di diabete, il diabete di tipo 5 è causato dalla denutrizione cronica, soprattutto durante l’infanzia e l’adolescenza: ciò determina un alterato sviluppo del pancreas, che possiede meno cellule che producono insulina. Il diabete di tipo 1 è invece causato da una malattia auto-immune che distrugge le cellule pancreas, mentre il diabete di tipo 2 è caratterizzato da un disturbo metabolico che impedisce all’organismo di utilizzare l’insulina.

Altre forme di diabete sono: il diabete gestazionale, che si sviluppa durante la gravidanza, in genere tra la 24a e la 28a settimana, ed è causato da cambiamenti ormonali che riducono la sensibilità dell'organismo all’insulina; forme genetiche rare di diabete, come il diabete il neonatale, causate da mutazioni a livello del cromosoma 6, e il diabete dell’età adulta, o Mody, legato a diverse mutazioni genetiche.

Altre forme di diabete possono essere causate da trattamenti, come interventi chirurgici (il diabete di tipo 3c, che si può sviluppare dopo l’asportazione di parti del pancreas o in seguito a danni all’organo) oppure da farmaci, come gli steroidi, o da condizioni di salute, come la fibrosi cistica.

Diagnosi e cura del diabete di tipo 5

Il gruppo di lavoro dell’International Diabetes Federation (IDF) sta sviluppando i criteri diagnostici e linee guida terapeutiche per il diabete di tipo 5, istituendo inoltre un registro globale della ricerca e sviluppando moduli formativi per l’aggiornamento degli operatori sanitari. “Le persone con diabete di tipo 5 presentano carenza di insulina, ma non resistenza all’insulina – ha precisato l’IFD – . Molti pazienti potrebbero essere in grado di gestire il diabete con farmaci orali anziché con iniezioni di insulina. Dato che il diabete di tipo 5 si riscontra principalmente in contesti con risorse limitate, questo approccio economicamente vantaggioso potrebbe rivelarsi importante nelle regioni che già faticano a fronteggiare il crescente numero di persone affette da questa condizione”.