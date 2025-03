video suggerito

Cosa dice lo studio su diabete e tumori: rischio più alto di cancro al fegato e al pancreas, ecco perché Il diabete di tipo 2 può essere un fattore di rischio per l'insorgenza di alcuni dei tumori più pericolosi: una nuova ricerca che sarà presentata all'ECO 2025 rileva un rischio quasi raddoppiato di cancro al pancreas e più che quadruplicato di cancro al fegato nei cinque anni successivi a una nuova diagnosi di diabete di tipo 2. Allo studio i meccanismi responsabili dell'aumento, ma gli scienziati sospettano che sia correlato agli alti livelli di insulina.

A cura di Valeria Aiello

Un nuovo studio che sarà presentato al 32° Congresso Europeo sull’Obesità (ECO 2025) ha rilevato che le persone con diabete di tipo 2 corrono un rischio maggiore di sviluppare alcuni dei tumori più pericolosi, tra cui il cancro al fegato e al pancreas.

Per lo studio, condotto dal team del professor Andrew Renehan del Manchester Cancer Research Centre (MCRC), il team ha basato l’analisi sui dati dell’UK Biobank, esaminando le cartelle cliniche di 23.750 persone con diabete di tipo 2 di nuova insorgenza (definita in base alla data della prima diagnosi di diabete non insulino-dipendente) rispetto a un gruppo di controllo di 71.123 persone senza diabete, abbinato in base all’indice di massa corporea, età e sesso.

Precedenti ricerche avevano già riportato l’associazione tra diabete di tipo 2 e un rischio più elevato di diversi tumori legati all’obesità, ma dal nuovo studio è emerso che non tutti i tumori legati all’obesità – almeno 13 diversi tipi secondo i CDC americani – , sono anche correlati al diabete di tipo 2. “Diabete e obesità vengono associati a tipi di cancro simil, ma nostra ricerca ha rilevato l’impatto del diabete sul cancro, dopo aver corretto per l’obesità” ha precisato Owen Tipping, dottorando dell’Università di Manchester che ha lavorato con il team del professor Andrew Renehan.

Quali tumori sono associati al diabete di tipo 2

I risultati dello studio hanno mostrato che il diabete di tipo 2 di nuova insorgenza aumenta il rischio di cancro all’intestino del 27% negli uomini e del 34% nelle donne nei cinque anni successivi alla diagnosi; per il cancro al pancreas il rischio aumenta invece del 74% negli uomini ed è quasi raddoppiato nelle donne.

Per il cancro al fegato, il diabete di tipo 2 di nuova insorgenza è invece associato a un rischio quasi quadruplicato negli uomini e a un rischio quasi cinque volte maggiore nelle donne. L’analisi ha invece escluso diverse associazioni con altri tumori associati all’obesità, in particolare con il cancro endometrio e cancro al seno in post-menopausa nelle donne, che non sono risultati correlati al diabete di tipo 2.

Perché il diabete di tipo 2 può aumentare il rischio di cancro

Il motivo per cui il diabete di tipo 2 può avere impatto sull’insorgenza di alcuni tumori non è ancora stato chiarito, ma i ricercatori stanno studiando i diversi meccanismi sospettano che possano essere coinvolti gli alti livelli di insulina (iperinsulinemia) e di glucosio (iperglicemia) e l’infiammazione cronica. “L’iperinsulinemia ha dato la prova più forte di un meccanismo plausibile, per la sua capacità di stimolare la crescita e la proliferazione cellulare” hanno aggiunto gli studiosi che, in questa fase, stanno inoltre valutando le ragioni delle differenze in termini di aumento del rischio osservate tra uomini e donne.

“Non siamo ancora sicuri a cosa siano dovute, se a un percorso biologico dipendente dal sesso, come i livelli ormonali, la sensibilità all'insulina , la composizione del grasso corporeo, oppure a una semplice differenza casuale nel numero di tumori riscontrati negli uomini e nelle donne all’interno della UK Biobank”.