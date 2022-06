Un arcobaleno e una tempesta di fulmini illuminano il cielo in contemporanea: il video incredibile Il “cacciatore di tempeste” William Justo ha filmato uno spettacolare fenomeno naturale in California: una tempesta di fulmini combinata con un arcobaleno.

A cura di Andrea Centini

Un appassionato “cacciatore di tempeste”, il giovane William Justo, ha filmato un fenomeno atmosferico assai inconsueto e decisamente spettacolare: una tempesta di fulmini mentre nel cielo si stagliava un bell'arcobaleno. Non a caso il fenomeno è stato soprannominato la “tempesta perfetta”. Il video, registrato con un telefonino e condiviso sui social network Twitter e Storyful dal suo creatore, è stato catturato ad Hollister, città di circa 35mila anime nella Contea di San Benito, in California (Stati Uniti d'America).

Il giovane era solito inseguire le tempeste alla ricerca di scatti e filmati mozzafiato, ma mai avrebbe immaginato di trovarsi innanzi a un simile spettacolo. Come affermato al quotidiano britannico Daily Mail, aveva visto più volte questo fenomeno immortalato da altri cacciatori di tempeste, ma non l'aveva mai osservato dal vivo, con i propri occhi. L'uscita prima del tramonto di mercoledì 22 giugno è stata dunque particolarmente propizia. È rimasto così estasiato da non riuscire a trattenere l'emozione innanzi a un simile spettacolo, che mette in mostra tutta la magia e la forza della natura.

Nel video che potete ammirare in testa all'articolo si osserva un cielo minaccioso in uno scenario bucolico, con una casetta, campi coltivati al centro e un filare di pali della luce. Nel cielo pieno di nuvole e tinto di viola si nota un grande arcobaleno sulla sinistra, sopra il quale all'improvviso si scatena una rete di spettacolari fulmini e saette in tutte le direzioni. Un'immagine decisamente evocativa e come specificato piuttosto inconsueta.

Sia gli arcobaleni che i fulmini sfruttano infatti le goccioline di pioggia per generarsi. I primi sono frutto di un fenomeno ottico dovuto alla dispersione della luce solare mentre attraversa le gocce d'acqua; i secondi nascono da goccioline d'acqua cariche elettricamente presenti nelle nuvole. Si scatenano a causa di una differenza di potenziale tra la nuvola e il suolo o l'oggetto che si interpone fra di essi. Ma gli arcobaleni in genere si formano dopo che ha smesso di piovere, mentre i fulmini si ammirano nel cuore delle tempeste. Quindi per vederli insieme servono le condizioni giuste. “I fulmini arcobaleno sono rari poiché le possibilità che una tempesta di fulmini si verifichi vicino a un arcobaleno sono scarse”, aveva spiegato a LiveScience il professor Randall Cerveny, docente di Meteorologia presso l'Università Statale dell'Arizona di Tempe. “Di solito, queste due cose non si allineano contemporaneamente”, aveva aggiunto l'esperto.

Affinché si verifichi il fenomeno, dunque, deve esserci pioggia a sufficienza in combinazione con una discreta luce solare. Si può assistere all'evento trovandosi esattamente tra il Sole e la tempesta in corso, mentre la luce solare interagisce con le gocce di pioggia in sospensione e la differenza di potenziale tra le nuvole e / il suolo è tale da sprigionare la scarica elettrica di fulmini e saette. Seppur inconsueto, come indicato, il fenomeno è stato catturato altre volte da cacciatori di tempeste. Inseguono questi eventi atmosferici proprio per intercettare spettacoli come questo.