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Terremoto oggi a Pisa, INGV: “Avvertito in un’area molto estesa, repliche normali evoluzione della sequenza”

La scossa di magnitudo 4.3 è stata avvertita in gran parte della Toscana e anche in Liguria ed Emilia-Romagna. Gli esperti dell’INGV spiegano la sismicità dell’area e l’evoluzione della sequenza.