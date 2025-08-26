Starship, SpaceX rinvia di nuovo il decimo lancio: cosa succede al razzo di Elon Musk

SpaceX ha nuovamente rinviato il decimo volo di prova di Starship a causa delle condizioni meteo: l’azienda di Elon Musk ora punta alla finestra di lancio che si aprirà alle oggi, 26 agosto, alle 18:30 in Texas, quando in Italia saranno le 3:30 del 27 agosto.

Il decimo lancio di Starship è stato nuovamente rinviato da SpaceX: dopo il primo ritardo per “problemi tecnici” ai sistemi di terra, l’azienda di Elon Musk ha deciso di rimandare il nuovo tentativo a causa delle condizioni meteo non favorevoli. Inizialmente programmato per il 24 agosto e spostato al 25 agosto, il decimo test di volo è ora previsto dalla Starbase di Boca Chica, in Texas, nella finestra di lancio che si aprirà alle 18:30 di oggi, 26 agosto, ora locale, quando in Italia saranno le 3:30 del 27 agosto.

Dopo la dichiarazione ufficiale di SpaceX, che precisa come il test di volo previsto per oggi sia stato rimandato a causa del maltempo, anche Elon Musk è intervenuto sulle cause del nuovo rinvio: “Lancio annullato per stasera a causa delle nubi a forma di incudine sul sito di lancio (rischio di fulmini)” ha scritto Musk in un aggiornamento su X.

Cosa succede a Starship

La notizia del nuovo rinvio arriva dopo i problemi tecnici avuti ieri ai sistemi di terra di Starship, che si aggiungono ai tre lanci di prova falliti nel corso di quest’anno.

Starship, l’astronave sviluppata da SpaceX per le missioni lunari e interplanetarie è ancora in fase di test ma le criticità emerse nei recenti test hanno evidenziato diverse zone grigie per il Super Heavy booster, il razzo di nuova generazione sviluppato da SpaceX, progettato per essere completamente riutilizzabile.

Ogni test fornisce dati preziosi per migliorare il progetto, ma i ripetuti fallimenti stanno rallentando la tabella di marcia di Elon Musk, che nel decimo lancio punta a dispiegare dieci mockup dei satelliti Starlink, dei modelli che riproducono i satelliti reali per dimensioni e peso. Una volta lasciati in orbita, dovrebbero rientrare verso la Terra bruciando completamente nell’impatto con l’atmosfera, mentre il Super Heavy booster di Starship rientrerà alla Starbase, catturato al volo dai bracci della torre di lancio.

Il decimo lancio di Starship previsto nella notte italiana

Il decimo volo di Starship è ora previsto nella finestra che si aprirà alle 18:30 del 26 agosto ora locale, quando in Italia saranno le 3:30 del 27 agosto.

Anche questo terzo tentativo di lancio dalla Starbase di Boca Chica, in Texas, sarà trasmesso sul sito ufficiale di SpaceX, su X e sul canale Youtube di NasaSpaceflitght, dove sarà possibile seguire in diretta tutte le operazioni di preparazione, fino al conto alla rovescia e al tentativo vero e proprio.