Come seguire questa notte il lancio di Starship, il razzo con cui Elon Musk vuole portarci su Marte

Il nuovo lancio di Starship è previsto per le 19:30 ET. L’orario non aiuta il pubblico italiano. Con il fuso per vedere il nuovo test del più grande veicolo spaziale mai costruito nella storia dell’uomo dovremo aspettare notte fonda. Nei piani di SpaceX, l’azienda fondata da Elon Musk, Starship è un pezzo fondamentale del piano per portarci su Marte.

Siamo al terzo tentativo del 2025. Alle 19:30 ET, quando in Italia sarà notte fonda, Starship proverà un nuovo test. Ricordiamo qualche dato. Starship è una vettore composto da un booster noto come Super-Heavy e un veicolo spaziale che invece si chiama Starship. È il vettore più grande mai costruito nella storia dell’esplorazione spaziale. Almeno quella della nostra specie.

Starship è il progetto di punta di SpaceX, l’azienda fondata da Elon Musk. Nei piani originali dovrebbe avere due scopi. Nell’immediato serve a portare grandi carichi in orbita. In futuro invece sarà impiegato per la prima missione su Marte con astronauti umani. Obiettivo ancora difficile da collocare nel tempo.

Come sono andati gli ultimi lanci di Starship

Quello previsto ora è il test numero 10. I primi testo sono iniziati nell’aprile del 2023, quando per la prima volta Starship si è alzato in volo. Un distacco che già è stato un successo, viste le sue dimensioni. Il volo però è durato solo qualche minuto. Starship è esploso in cielo. I test sono proseguiti, con diversi fallimenti ma anche con risultati fondamentali.

Nell’ottobre del 2024 per la prima volta il booster Super Heavy di Starship è tornato a terra dopo le fasi iniziali del volo per essere recuperato dalla base di lancio, bloccato da due enormi bacchette metalliche. Un passaggio di cui avevamo parlato in un'intervista su Fanpage.it con Francesco Topputo, professore ordinario di Sistemi Spaziali al Politecnico di Milano.

A che ora vedere il test di Starship in Italia

Questo test di Starship prevede una prova di dispiegamento di carico utile. Nello specifico il vettore spaziale sarà caricato con 10 finti satelliti che simulano peso e dimensioni dei satelliti Starlink. Obiettivo fallito nei lanci precedenti. Il fuso non aiuta. Le 19:30 ET corrispondono alle 1:30 di notte in Italia. Per vedere il lancio invece potete collegarvi al canale YouTube della Starbase di SpaceX, dove tutte le operazioni saranno trasmesse in streaming. Vi lasciamo qui sotto il canale da controllare.