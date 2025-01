video suggerito

Scoperto un nuovo "interruttore" brucia-calorie, regola l'attivazione del grasso bruno per perdere peso Si tratta di una proteina mitocondriale, chiamata MCJ, che svolge un ruolo cruciale nel regolare l'attività del grasso bruno, il tipo di tessuto adiposo noto per la sua capacità di bruciare i grassi e produrre calore: gli scienziati hanno scoperto che bloccando la proteina MCJ è possibile favorire la perdita di peso e affrontare l'obesità.

A cura di Valeria Aiello

Gli scienziati hanno scoperto un nuovo “interruttore” che regola l’attività del grasso bruno, il tipo di tessuto adiposo noto per la sua capacità di bruciare i grassi e produrre calore: si tratta della proteina mitocondriale MCJ (Methylation-Controlled J Protein), una proteina già conosciuta come principale regolatore negativo del metabolismo dei mitocondri, gli organelli cellulari responsabili della produzione di energia.

Il ruolo della proteina MCJ nella regolazione dell’attività del grasso bruno non era però mai stato osservato, in parte perché per molto tempo si è pensato che il grasso bruno utilizzasse un unico meccanismo per produrre calore, attivandosi quando siamo esposti al freddo. “Oggi sappiamo che non è così, ma che i meccanismi di attivazione del grasso bruno sono diversi” spiegano gli scienziati dietro la scoperta del nuovo meccanismo controllato dalla proteina MCJ.

Cos’è la proteina MCJ che regola l’attivazione del grasso bruno

La proteina MCJ (Methylation-Controlled J Protein) è una proteina che si trova nei mitocondri, dove svolge diverse funzioni, di cui alcune non ancora del tutto comprese.

In un nuovo studio pubblicato su Nature Communications, gli scienziati hanno descritto per la prima volta il ruolo della proteina MCJ nel regolare l’attivazione del grasso bruno, il tipo di tessuto adiposo che è responsabile della generazione di calore (termogenesi), il processo che mantiene la temperatura corporea stabile in condizioni di basse temperature o altri stimoli.

Questo processo è utile quando siamo esposti al freddo ma è di particolare interesse anche per gli studiosi che stanno cercando un modo per regolare l’attività del grasso bruno come strategia per favorire la perdita di peso e proteggere dall’obesità.

In particolare, il ruolo di MCJ è stato esaminato in modelli murini, studiando topi obesi a cui, geneticamente, è stata rimossa questa proteina. “Abbiamo osservato che gli animali senza MCJ bruciano più grassi e perdono peso – hanno affermato gli scienziati, guidati da Guadalupe Sabio del Centro spagnolo di ricerca sul cancro (CNIO) e Cintia Folgueira del CNIO e del Centro nazionale di ricerca cardiovascolare (CNIC) – . È inoltre bastato trapiantare negli animali del grasso bruno senza proteina MCJ per ridurne il peso”.

I ricercatori hanno anche osservato “che gli animali senza MCJ nel grasso bruno sono protetti contro i problemi di salute causati dall’obesità, come il diabete o l’aumento dei lipidi nel sangue” hanno precisato entrambi gli scienziati. Per questo motivo pensano che la proteina MCJ possa essere un nuovo bersaglio terapeutico per correggere le patologie legate all’obesità.

“Questa protezione – ha aggiunto la ricercatrice del CNIO, Beatriz Cicuéndez, prima autrice dello studio – è dovuta all’attivazione di una via di segnalazione essenziale per l’adattamento allo stress causato dall'obesità. Tale percorso provoca un aumento del consumo di grassi, zuccheri e proteine, noto come catabolismo, per produrre calore nel grasso bruno. È un meccanismo che avviene anche nelle persone con grasso bruno molto attivo”.

Prima di sviluppare una terapia in grado di bloccare questa proteina, i ricercatori dovranno verificare se la proteina MCJ ha funzioni vitali in altri tessuti. “Allo stesso tempo – ha evidenziato Guadalupe Sabio – stiamo cercando di vedere se questi cambiamenti nel grasso influiscono sulla crescita del tumore o sulla cachessia (perdita di muscoli e grasso, ndr) che a volte sembra anche correlata al cancro”.