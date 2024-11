video suggerito

Perché dopo una dieta si rischia di riprendere peso: uno studio scopre le cause dell'effetto yo-yo Uno studio del Politecnico di Zurigo ha scoperto che le cellule adipose conservano memoria dell'obesità anche dopo una dieta efficace. Questa potrebbe essere una delle cause per cui le persone con una storia di obesità o sovrappeso corrono il rischio di riprendere peso anche dopo una dieta efficace.

Chi inizia una dieta per perdere molto peso lo sa bene: una delle paure più grandi, anche qualora si ottengano i risultati desiderati, è quella di riprendere i chili persi poco dopo. D'altronde questa paura non è del tutto infondata. Gli esperti di nutrizione lo chiamano effetto yo-yo e oggi grazie a un nuovo studio sappiamo, almeno in parte, da cosa dipende.

Secondo un gruppo di ricercatori del Politecnico federale di Zurigo la risposta sarebbe da ricercare nell'epigenetica, o meglio nella memoria epigenetica delle cellule adipose. Sembra infatti – come hanno visto i ricercatori in un esperanto su topi – che le cellule siano in grado di conservare la memoria dell'obesità passata e che sia questo a spingerle a tornare allo stato precedente.

La risposta nella memoria delle cellule

L'epigenetica è data da quell'insieme di variazioni genetiche causate da fattori ambientali, compreso lo stile di vita o l'alimentazione, che possono modificare l'espressione dei geni, senza modificare però la struttura del Dna. "L'epigenetica dice a una cellula che tipo di cellula è e cosa dovrebbe fare", spiega una delle ricercatrice del team che ha condotto lo studio. In sostanza, l'obesità passata può modificare il comportamento delle cellule adipose, in modo tale che anche dopo una dieta di successo, queste conservino il ricordo del loro stato passato e tendano a ripristinarlo.

Come lo hanno scoperto? I ricercatori hanno studiato le cellule adipose in topi in sovrappeso e in topi che avevano perso peso dopo una dieta efficace. In questo modo hanno osservato che "l'obesità porta a cambiamenti epigenetici caratteristici nel nucleo delle cellule adipose" ed era questo cambiamento a rendere più facile per loro riprendere peso. I ricercatori hanno visto infatti che i topi che presentavano questi marcatori epigenetici nelle loro cellule adipose hanno ripreso più facilmente peso non appena sono stati alimentati con una dieta ricca di grassi. Questo proverebbe l'esistenza – spiegano gli autori – di "una base molecolare dell'effetto yo-yo".

La memoria delle cellule

Per ulteriore conferma, i ricercatori hanno anche studiato il comportamento delle cellule adipose negli esseri umani, confrontando le biopsie dei tessuti grassi di persone dimagrite dopo un lungo periodo di obesità o sovrappeso con riduzione dello stomaco o un intervento chirurgico di bypass gastrico. Anche questo studio ha confermato la loro teoria del ruolo della memoria epigenetica delle cellule adipose nel controllo del peso.

Questa nuova consapevolezza potrebbe guidare lo studio di nuovi programmi di controllo contro l'obesità, fattore di rischio di molte malattie. Tuttavia, ci sono ancora molte questioni aperte. I ricercatori non hanno calcolato quanto duri la memoria epigenetica delle cellule adipose, un dato non affatto trascurabile se si pensa che questo tipo di cellule è piuttosto longevo – vivono cerca dieci anni perché il nostro corpo le sostituisca – e non esistono ancora farmaci in grado di cancellare la memoria epigenetica.