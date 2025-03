video suggerito

Scoperte 128 nuove lune attorno a Saturno, ora ne ha ben 274: Giove definitivamente surclassato Saturno ha definitivamente detronizzato Giove come pianeta con più lune del Sistema solare. Dopo il sorpasso del 2023, il Minor Planet Center ha ufficializzato la scoperta di altre 128 lune intorno al Signore degli Anelli. Con 274 satelliti naturali ora Saturno ne quasi più del doppio di tutti gli altri pianeti del nostro sistema messi assieme (Giove è fermo a 95). Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Andrea Centini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il pianeta con gli anelli Saturno. Credit: NASA

Sono state ufficialmente scoperte altre 128 lune attorno a Saturno. Ciò rende il “Signore degli Anelli” il pianeta col maggior numero di satelliti naturali, di gran lunga. Deteneva già il record dal 2023, dopo aver a lungo battagliato con Giove su questo peculiare primato nel Sistema Solare, tra sorpassi e controsorpassi. Ad esempio a febbraio del 2023 il Minor Planet Center (MPC) dell'Unione Astronomia Internazionale (IAU), l'organo scientifico deputato alla classificazione dei piccoli corpi celesti, aveva certificato la scoperta di 12 nuove lune attorno a Giove, portando il computo totale di 92 contro le 83 di Saturno. Pochi mesi dopo, tuttavia, lo stesso ente ha ufficializzato la scoperta di altri 28 satelliti naturali attorno al pianeta con gli anelli, determinando un netto 117 contro 95 (nel frattempo altre tre lune erano state identificate nei pressi di Giove).

Da quelle scoperte è iniziato un distacco che oggi gli scienziati ritengono incolmabile. Con le 128 nuove lune, ufficialmente riconosciute dalla IAU l'11 marzo 2025, Saturno è infatti arrivato all'incredibile totale di 274, contro le 95 di Giove che è rimasto “fermo al palo” negli ultimi due anni. Secondo i calcoli degli esperti il più grande pianeta del Sistema solare non riuscirà più a superare Saturno in questa speciale classifica. Non solo è stato detronizzato definitivamente nel 2023, ma ora è decisamente surclassato. Basti sapere che, in base ai numeri attuali, Saturno ha un numero di lune quasi doppio rispetto a tutte quelle degli altri pianeti del nostro sistema messe assieme. Con la tecnologia attuale si ritiene che molto probabilmente non ci saranno altre scoperte significative in questo campo, considerato comunque piuttosto spinoso e complesso. La ragione risiede nel fatto che i criteri per definire ciò che è una “luna” non sono molto rigorosi; innanzitutto non ci sono definizioni dimensionali. Teoricamente i miliardi di minuscoli frammenti presenti negli anelli di Saturno potrebbero anch'essi essere considerati “lune”, anche se naturalmente gli scienziati preferiscono non considerarli come tali.

Le 128 nuove lune scoperte attorno a Saturno sono delle cosiddette “lune irregolari”, corpi rocciosi di pochi chilometri catturati dalla grande forza di attrazione gravitazionale di Saturno. A identificarle un copioso team di ricerca internazionale guidato da scienziati di Taiwan, Canada, Francia e Stati Uniti. I ricercatori, guidati da ricercatori dell'Università della British Columbia, hanno monitorato il gigante gassoso con il Canada France Hawaii Telescope (CFHT) tra il 2019 e il 2021, scoprendo un primo gruppetto di 62 lune. Ulteriori osservazioni nel 2023 hanno permesso di individuarne un totale di 128, che ora, come specificato, sono state formalmente riconosciute dal Minor Planet Center. “Di sicuro, abbiamo trovato 128 nuove lune. In base alle nostre proiezioni, non credo che Giove le raggiungerà mai”, ha dichiarato in un comunicato stampa il dottor Edward Ashton, ricercatore dell'Institute for Astronomy and Astrophysics presso l'Academia Sincia e coautore dello studio.

Leggi anche In arrivo un rarissimo allineamento di sette pianeti nei cieli d'Italia: quando vederlo

Gli astronomi ritengono che tutti questi corpi celesti attorno a Saturno derivino dalla collisione fra lune più grandi oppure da schianti apocalittici con comete. Dato che le lune più piccole sono più numerose di quelle grandi, gli esperti credono che nei pressi di Saturno si sia verificato una qualche collisione catastrofica negli ultimi 100 milioni di anni. Gli scienziati spiegano che larga parte delle nuove lune si trova nei pressi del sottogruppo di satelliti naturali chiamato “Mundilfari”; ipotizzano dunque che la collisione si sia verificata proprio in questa zona. Come indicato, il dottor Ashton e colleghi non pensano di trovarne di nuove con le attuali tecnologie, ma ad ogni modo Giove non dovrebbe più essere in grado di superare il Signore degli Anelli.