Rolls-Royce costruirà un reattore nucleare per produrre energia sulla Luna Il progetto esaminerà come l’energia nucleare potrà essere utilizzata per alimentare una futura base lunare per gli astronauti.

A cura di Valeria Aiello

La società aerospaziale Rolls-Royce (da non confondere con la casa automobilistica Rolls-Royce) ha ricevuto un finanziamento da 2,9 milioni di sterline (circa 3,3 milioni di euro) dall’Agenzia spaziale britannica per sviluppare un reattore nucleare per produrre energia sulla Luna. Il progetto esaminerà come l’energia nucleare potrà essere utilizzata per alimentare una futura base lunare per gli astronauti e fornire l’elettricità necessaria per vivere e lavorare sul satellite naturale della Terra. “Mentre ci prepariamo a vedere gli umani tornare sulla Luna per la prima volta in più di 50 anni – ha affermato il ministro George Freeman del Dipartimento della Scienza, dell’Innovazione e della Tecnologia del Regno Unito – stiamo sostenendo una ricerca entusiasmante come quella su questo reattore modulare lunare con Rolls-Royce che aprirà la strada a nuove fonti di energia per una base lunare”.

Rolls-Royce spera che il suo reattore spaziale, che verrà sviluppato in collaborazione con le università di Oxford, Bangor, Brighton e l’Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC) e il Nuclear AMRC dell'Università di Sheffield, sarà sulla superficie lunare entro il 2029. “Questo finanziamento ci porterà più avanti nella realizzazione del micro reattore, con la tecnologia che porterà immensi benefici sia per lo spazio che per la Terra” ha affermato Abi Clayton, direttore dei programmi futuri di Rolls-Royce.

Come risultato del finanziamento, Rolls-Royce potrà infatti sviluppare ulteriormente l’alimentazione, il trasferimento di calore e la conversione del calore in elettricità del suo innovativo micro reattore modulare (small modular nuclear reactor, SMR), un tipo di reattore più piccolo di quelli tradizionali che già da qualche anno rappresenta un importante passo tecnologico in avanti nel settore energetico-nucleare.

Oltre alle dimensioni e il peso più contenuto, uno dei principali vantaggi del micro reattore nucleare risiede nella possibilità di avere una produzione di energia continua, indipendentemente dalla posizione, dalla luce solare disponibile e altre condizioni ambientali. “La tecnologia fornirà la capacità di supportare usi commerciali e di difesa, fornendo inoltre una soluzione per decarbonizzare l’industria e fornire energia pulita, sicura e affidabile” ha aggiunto Clayton.

Il dottor Paul Bate, amministratore delegato dell’Agenzia spaziale britannica, ha dichiarato: “Questa ricerca innovativa di Rolls-Royce potrebbe gettare le basi per alimentare la presenza umana continua sulla Luna, migliorando al contempo il più ampio settore spaziale del Regno Unito, creando posti di lavoro e generando ulteriori investimenti”.